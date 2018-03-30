‘6-7 polisiz çorba parası ver git’ davası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre: Fatma B. ile Engin G., eğlenmeye gittikleri türkü barda alkol aldıktan sonra eve dönüyordu. Engin G.’nin arabasının şoför koltuğunda Fatma B. vardı. Ataköy girişinde trafik polisi aracı durdurdu. Araçtan inen Engin G., polis memuru Ş.Ç. ile polis otosunun arkasına geçti. Ş.Ç., alkol alıp almadığını sordu, Engin G. ise yarım şişe bira içtiğini belirtince, “Ağzını sürsen dahi aracının bağlanır. 2 bin-3 bin lira trafik cezası yazılır. 6-7 polisiz çorba parası ver git” dedi. Bunun üzerine Engin G. 50 lira para verdi. Ş.Ç. miktarı beğenmeyip ‘Biz kalabalığız’ deyince 50 lira daha verdi ve olay yerinden trafik cezası yazılmadan ayrıldılar. Yaşananlardan rahatsız olan Fatma B. 155’i arayarak polis memurunu ihbar etti. Daha sonra Engin G., emniyetteki personel listesi üzerinden Ş.Ç.’yi tespit etti. Rüşveti alan polis memuru Ş.Ç. ve rüşveti veren Engin G. hakkında ‘Rüşvet alıp vermek’ suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘O TARİHTE BAŞKA BİR TRAFİK UYGULAMASINDAYDIM’

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan polis memuru Ş.Ç. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “17 Kasım 2015’te ve 18 Kasım 2015’ta akşamı ben Millet Caddesinde Eresin Otelinin önünde uygulama için görevlendirilmiştim. Ayrıca Eresin Otel önünde yaptığımız uygulamada yazdığım ceza makbuzlarından örnekte sunuyorum. Benim aynı anda hem Eresin Otel önünde hem de Ataköy girişinde bulunmam mümkün değildir. İlgili şahsın zannedersem alkollü olması nedeniyle ve plakaları karıştırmış olma ihtimali nedeniyle bu şekilde beyanda bulunduğunu düşünüyorum” dedi.

‘CEZA YAZILMAMASINA KIZDIM’

Olayı ihbar eden Fatma B. ise türkü bar dönüşü çevrildiklerini anlatarak “Ataköy girişinde trafik polisleri uygulama yapıyordu. Aracı durdurdular. Görevli polis camı açmasını söyledi. Engin açınca alkol var mı diye sorunca, var dedi. O da araçtan inmesini ve polis aracının yanına gitmesini söyledi. Ben bu sırada bunu söyleyen polisin yüzünü görmedim, zaten gece karanlıktı. Yaklaşık 5 dakika kadar ya sürdü, ya sürmedi. Engin geri geldi ve polislere 100 TL verdiğini ve bu işten kurtulduğunu söyledi ve araçtan oradan ayrıldık. Bende bu duruma sinirlendim ve 155’i arayıp bu durumu ihbar ettim. Engin kendisine ceza yazmadıklarını söylediği için buna kızdım ve bu nedenle ihbar ettim. Çünkü Engin’de bende o gece alkollüydük” şeklinde konuştu.

Mahkeme Engin G.’nin ifadesi alınması hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.