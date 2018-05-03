'İnsafı varsa geri getirsin' 56 bin liralık unutkanlık

Rumeysa Uslu, yaşanan olayı Hürriyet muhabirine şöyle anlattı: “Eşimle birlikte internetten beğendiğimiz otomobili satın almak için otobüsle Alanya’dan Antalya’ya geldik. Otomobili bize gösterecek olan arkadaşımızı da Meltem Mahallesi Megapol sineması önündeki belediye bankına oturarak beklemeye başladık.”

"BÜYÜK ŞOK YAŞADIK"

“Bir süre sonra arkadaşımız bizi otomobiliyle almaya geldi. Eşimle birlikte araca binip Portakal Çiçeği Bulvarına doğru hareket ettik. Arabadan inerken çantanın yanımda olmadığını fark ettim. İlk şokun ardından hemen bankın olduğu yere döndük. Ancak bankın üzerinde çanta yoktu. Hemen Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi olduk.”

"PARAMIZI GERİ GETİRSİN"

Paranın bulunabilmesi amacıyla kendi imkânlarıyla afiş hazırladığını kaydeden Uslu, “Paranın tamamı banka kredisiydi. Eğer bulan kişinin biraz insafı, vicdanı varsa paramızı geri getirsin. Böyle bir şey yaparsa kendisine ödül bile vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım” dedi.

"BANKIN KARŞISINDA MOBESE VAR"

Parayı unuttukları bankın hemen karşısında MOBESE kameralarının bulunduğunu söyleyen Uslu, “Nasıl böyle bir şey yaptık hala anlamıyorum. Kameraların parayı alan kişiyi tespit ettiğini düşünüyoruz. Polis, incelemelerine devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde sonuca ulaşılır” diye konuştu.

POLİS PARANIN PEŞİNDE

56 bin TL’yi bulmak için harekete geçen Antalya polisi, paranın unutulduğu bölgedeki bütün MOBESE kameralarını, toplu taşıma araçlarına ait kameraları ve iş yeri kameralarını mercek altına aldı. Kamera görüntülerinde paranın konulduğu siyah renkli bez çanta ve çantayı alan şahsın eşkâli tespit edilmeye çalışılıyor.

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