Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'İnsafı varsa geri getirsin' 56 bin liralık unutkanlık

    'İnsafı varsa geri getirsin' 56 bin liralık unutkanlık

    Salim UZUN/ANTALYA
    03.05.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, akademisyen olan eşiyle birlikte otomobil almak için bankadan çektiği ve siyah renkli bez bir çantaya koyduğu 56 bin TL’yi Antalya merkezdeki bir bankın üzerinde unuttu.

    Rumeysa Uslu, yaşanan olayı Hürriyet muhabirine şöyle anlattı: “Eşimle birlikte internetten beğendiğimiz otomobili satın almak için otobüsle Alanya’dan Antalya’ya geldik. Otomobili bize gösterecek olan arkadaşımızı da Meltem Mahallesi Megapol sineması önündeki belediye bankına oturarak beklemeye başladık.”

    İnsafı varsa geri getirsin 56 bin liralık unutkanlık"BÜYÜK ŞOK YAŞADIK"

    “Bir süre sonra arkadaşımız bizi otomobiliyle almaya geldi. Eşimle birlikte araca binip Portakal Çiçeği Bulvarına doğru hareket ettik. Arabadan inerken çantanın yanımda olmadığını fark ettim. İlk şokun ardından hemen bankın olduğu yere döndük. Ancak bankın üzerinde çanta yoktu. Hemen Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi olduk.”

    "PARAMIZI GERİ GETİRSİN"

    Paranın bulunabilmesi amacıyla kendi imkânlarıyla afiş hazırladığını kaydeden Uslu, “Paranın tamamı banka kredisiydi. Eğer bulan kişinin biraz insafı, vicdanı varsa paramızı geri getirsin. Böyle bir şey yaparsa kendisine ödül bile vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım” dedi.

    "BANKIN KARŞISINDA MOBESE VAR"

    Parayı unuttukları bankın hemen karşısında MOBESE kameralarının bulunduğunu söyleyen Uslu, “Nasıl böyle bir şey yaptık hala anlamıyorum. Kameraların parayı alan kişiyi tespit ettiğini düşünüyoruz. Polis, incelemelerine devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde sonuca ulaşılır” diye konuştu.

    POLİS PARANIN PEŞİNDE

    56 bin TL’yi bulmak için harekete geçen Antalya polisi, paranın unutulduğu bölgedeki bütün MOBESE kameralarını, toplu taşıma araçlarına ait kameraları ve iş yeri kameralarını mercek altına aldı. Kamera görüntülerinde paranın konulduğu siyah renkli bez çanta ve çantayı alan şahsın eşkâli tespit edilmeye çalışılıyor.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (02.05.2018-2)
    daha fazla video için
    Etiketler: bankta unutulan para , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri