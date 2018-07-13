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    53 kat 388.5 metre olacak

    Ali AKSOYER/DHA
    13.07.2018 - 22:42 | Son Güncelleme:

    ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

    2016 yılının Mart ayında temeli atılan vericinin 221 metrelik betonarme bölümünün ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. 

    Etiketler: çamlıca kulesi , Çamlıca , gazetehaberleri
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