52 devlet başkanına kongre daveti
AK Parti, 18 Ağustos’ta yapacağı 6’ncı Olağan Kongresi’ne 52 ülkeden devlet başkanına davetiye gönderdi.
Davetiyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yollandı. AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, çok sayıda yabancı misyon şefi ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de kongrelerine katılacağını söyledi.
Ataş, kulislerde büyük değişim beklenen MKYK listesiyle ilgili de değişim sürecine ilişkin takdirin Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu anımsatarak şöyle dedi: “Her kongre bir yenilenmeyi, nöbet değişimini ve bayrak değişimini getirir ve umutları yeniden tazeleyerek topluma ve partimize hizmet etmeye çalışır. 6’ncı Olağan Büyük Kongremizde hem MKYK’da hem MYK’da Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle bu bayrak değişiminin yaşanması söz konusu. Önceki kongrelere baktığınız zaman yüzde 30-40 seviyesinde bu değişimler hep yaşanmıştır, bunlar doğaldır. İl ve ilçe kongrelerinde yüzde 30-40 seviyesinde, yönetimler seviyesinde yüzde 40-45 seviyesinde bu değişimler yaşandı.”
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