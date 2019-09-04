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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

'500 kilo altın var' dedikodusu harekete geçirdi! Define yerine kaya çıktı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmazken, kazılan alandan dev bir kaya parçası çıktı. Ev sahibi Nevriye Köroğlu, “Parayla zorum yok, altın çıkmadı diye üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım” dedi.

Tekirdağ’ın konuştuğu o kazıyı merakla takip edenler hayal kırıklığı yaşadı. Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesinde ikamet eden Nevriye Köroğlu, ‘400-500 kilo altın var’ dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı. İlk gün yapılan kazının ardından, ikinci gün de sonuç çıkmadı. Kepçenin kazdığı yerden çıkan büyük bir kaya parçası evin bahçesine bırakıldı.

"Dedikodulardan kurtulmak için kazdırdım"

Zengin olma hayali kurmadığını ifade eden ev sahibi Nevriye Köroğlu, “Kazı yaptırırken param gitti diye üzülmediğimi ve gönlümün rahat olduğunu açıkça söyleyebilirim. Asılsız iddiaların ardından sonuç olarak biz de, köylü de, herkes rahatladı. Tereddüt edilecek bir konu kalmadı. Büyük bir taş parçasından başka bir şey çıkmadı” diye konuştu.

"Altını bulsam da köyden ayrılmazdım"

Köroğlu, “Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim. Parayla zaten zorum yok, altın çıkmadı diye de üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım. Altın çıksa da köyümü, evimi terk etmezdim” diye konuştu.

"Saçma sapan iddialar ortaya atılmasın"

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, “Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimsenin saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapması doğru değil. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

500 kilo altın var dedikodusu harekete geçirdi Define yerine kaya çıktı

Malkara'da, '500 kilo altın var' iddiası resmi kazı başlattı
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