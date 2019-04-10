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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

50 yıldır görmediği babası onu şoke etti

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50 yıldır görmediği babası onu şoke etti

Karabağlar’da işçi emeklisi Ahmet Taytaş, ölen babasının kendisini ve kardeşlerini hissedar olarak gösterdiği taşınmazlara karşı aldığı 50 bin lira krediyi ödemediğini icra kağıdıyla öğrendi. Taytaş, “Banka parayı istiyor. Bu borç ödenir mi” diye isyan etti

Yeni Asır Gazetesi'nden Yağmur Karacan'ın haberine göre İzmir Karabağlar'da oturan işçi emeklisi Ahmet Taytaş, 50 yıldır görmediği ve geçen yıl ölen babası Hüseyin Taytaş'ın (85) kendisini dolandırdığını iddia etti. Hüseyin Taytaş'ın ölmeden önce ev ve arazisine, kendisini habersizce hissedar yaptığını ve bu taşınmazlara karşılık bankadan 50 bin lira kredi çektiğini aktaran Ahmet Taytaş, "Kendisi ölünce tapuda hissedar gözüken bize 50 bin lira banka borcu geldi" dedi.

HİSSEDAR YAZDIRDI

Menderes'e bağlı Eski Bulgurca köyünde oturan ancak 1997'de Tahtalı Barajı inşaatı nedeniyle evi sular altında kalacak olan Hüseyin ile eşi Müşerref Taytaş'a oturduğu araziye karşılık dönemin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından Yeni Bulgurca mahallesinde yer verilmesi kararlaştırıldı.

Hüseyin Taytaş ise Yeni Bulgurca'da kendisine daha büyük bir arazi verilmesi için Eski Bulgurca'daki evinde eşinin dışında çocukları Birsen, Ahmet, Çağdaş Süleyman ve Işıl Taytaş'ın da oturduğunu ve buna göre iskan yapılmasını istedi. Devlet de Taytaş'ın oturduğu evde kalan her kişi için Taytaş ailesine Yeni Bulgurca'da büyük bir arazi verdi ve tapu kayıtlarında ikametteki herkesi bu arazilerin hissedarı olarak gösterdi.

'NASIL ÖDEYECEĞİZ'

Devlet eliyle gayrimenkulleri iskan edilen Hüseyin Taytaş, bir banka tarafından verilen 'Donatım Kredisi'nden faydalandı.
1999 ve 2006'da iki kez kredi çeken Taytaş, faizleriyle birlikte kişi başı 50 bin lirayı bulan parayı ödemedi. 50 yıldır görmediği babasının geçen yıl ölümünden sonra bankanın eve gönderdiği 50 bin liralık icra ile borçtan haberdar olan oğlu Ahmet Taytaş, "Babam beni ve kardeşlerimi, kendisiyle aynı ikametgahta yaşıyor gibi göstermiş. Devlet de ikametgahta yaşayan herkesi, Yeni Bulgurca'da verilen gayrimenkullere tapu üzerinde hissedar yapmış. Krediyi de bu ev ve araziler üzerine çekmiş. Duyuru ve tebligatlar da imza yetkilisi olan babama gitmiş. Borçlar ödenmeyince ve babam ölünce, banka bizlerden kredi borçlarını faiziyle geri istiyor. Ama bizim 50 bin lirayı ödeyecek gücümüz yok" diye dert yandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.04.2019)
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