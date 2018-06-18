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    50 numara ayakkabı giydiği için ehliyet alamamıştı... Tatil için geldiği İstanbul'da öldü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.06.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de, 50 numara ayakları nedeniyle ehliyet alamadığı haberleri İngiliz medyasını meşgul eden 2 metre 14 santimetre boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, bayram tatili için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

    50 numara ayakkabı giydiği için ehliyet alamamıştı... Tatil için geldiği İstanbulda öldüİngiltere'de bir şirkette çalışan Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a geldi. Ailesiyle İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen Ümit Tuncel, dün de ailesiyle birlikte Büyükçekmece sahile gitti. Tuncel Ailesi, akşam saatlerinde sahilden Büyükçekmece'de kaldıkları eve geldi. Akşam yemeğinin ardından Rusya'daki Dünya Kupası maçını izleyen Tuncel daha sonra yattı. Yattıktan sonra fenalaştı. Eşi hemen ambulans çağırdı. 

    Ambulans Ümit Tuncel'i hemen hastaneye götürdü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit Tuncel'in vücudunda herhangi bir darp ya da kesici ve delici alet izi bulunmadı. Ümit Tuncel'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemede belli olacağı belirtildi. 

    Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere'de ehliyet başvurusunda bulunmuş, 50 numara olan ayakları nedeniyle ehliyet alamadığı haberleri İngiliz medyasında yer almıştı.

    50 numara ayakkabı giydiği için ehliyet alamamıştı... Tatil için geldiği İstanbulda öldü

     

     

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