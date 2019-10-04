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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol AKKIR/ANTALYA (DHA)
04.10.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

50 gün içinde üç acı! Eşini ve çocuklarını kaybetti

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50 gün içinde üç acı! Eşini ve çocuklarını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 8 gün önce gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Okay Kurnaz’ın ardından 7 gündür hastanede tedavi gören ablası Ayşe Kurnaz’dan (18) da acı haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz’ın annesi kızının organlarını bağışlarken, olaydan 44 gün önce de eşi Faik Kurnaz’ı beyin kanaması nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı. 2 çocuğu ve eşini kaybeden Emine Kurnaz’ın 50 gün içinde 3 kayıp vererek tüm ailesini kaybettiği ve büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. Ayşe Kurnaz’ın bağışlanan kalbi, karaciğeri, akciğerleri, böbrekleri ve korneaları organ nakli için bekleyen hastalara yaşam umudu olacak.

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül'de saat 19.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Ayşe Kurnaz ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz’ın acı haberi ise kardeşinden 7 gün sonra dün akşam saatlerinde geldi. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylenmesi üzerine Ayşe Kurnaz'ın amcası emekli öğretmen Mithat Kurnaz, yengesi Emine Kurnaz'la görüşerek yeğeninin organlarını bağışlamasını istedi. Kızının organlarını bağışlamakta tereddüt eden anne Emine Kurnaz, amca Mithat Kurnaz’ın organ bağışının önemini anlatması ve dini yönden bir sakıncasının olmadığını belirtmesi üzerine ikna oldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi koordinatörleri de anne Emine Kurnaz'la görüşerek organ nakil sürecini anlattı. Emine Kurnaz, bunun üzerine kızının kalp, karaciğer, akciğerleri, böbrekleri ve kornealarını bağışladı. Kurnaz'ın özel ameliyat ekibi tarafından alınacak organları, Antalya ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

BABA KURNAZ DA 44 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Ayşe Kurnaz'ın amcası Mithat Kurnaz ise 50 gün içinde 3 büyük kayıp yaşadıklarını söyledi. Ağabeyi Faik Kurnaz'ın 44 gün önce evinde beyin kanaması geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirtti. Ağabeyinin çocukları Okay ve Ayşe'nin 27 Eylül günü saat 19.00 sıralarında kaza geçirdiğini belirten Kurnaz, "Lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Okay aynı gün yaşamını yitirdi. Bir otelde çalışan Ayşe ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak dün saat 17.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti" dedi.

Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yarın toprağa verilecek.

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