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    5 ülkede aranıyordu... Mersin'de yakalandı

    DHA
    31.03.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    Mersin Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada 5 ayrı ülke tarafından aranan organizatör T.K. ve ekibini yakaladı.

    Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. isimli organizatör ve irtibatlı olduğu şahıslar ile bilgiler aldı.

    Şüphelilerin göçmenleri yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şahısları 28 Şubat tarihinde teknik takibe aldı.

    1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 Mart günü Suriye uyruklu 112 göçmeni ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimine sevk edeceklerini tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma neticesinde göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, teknedeki 7’si kadın 9’u çocuk toplam 112 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.

    Ardından çalışmaları genişleten ekipler, 5 ayrı ülke tarafından aranan ve hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan organizatör T.K. ile beraberindeki 3’ü Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

    Etiketler: Göçmenler , göçmen kaçakçılar , gündem
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