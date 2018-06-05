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    5 TL için ölüyordu... Kanal D haber genç kızı buldu

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Denizli’de 24 yaşındaki kuaför Mine Cankal, daha önce tartıştığı genç kızın kaşlarını aldı ve 5 lira istedi. Kanal D’nin özel haberine göre, parayı vermek istemeyen genç kız, Cankal’ı göğsü ve bacağından bıçakladı. Cankal, iki gün komada kaldı.

    Adının Safiye Bulut olduğunu söyleyen genç kız kuaföre gelip iş istedi geldi. Kuaför Mine Cankal, alacakları kalfaya günlük 15 lira yevmiye ve prim verebileceklerini söyleyince, Safiye Bulut “Ben çocuk muyum” diyerek sinirlendi ve oradan ayrıldı.

    Ertesi gün kuaföre müşteri gibi gelen Bulut, kaşlarını aldırdı. Mine Cankal, 5 lira ücret istedi. Bulut, “Ne parası istiyorsun” diyerek, kendisini dükkandan çıkartmak isteyen Mine Cankal ile tartıştı. Kuaförün dışında pusu kuran Bulut, Mine Cankal dışarı çıktığında üstüne saldırdı. Elindeki bıçakla, Cankal’ı göğsü ve bacağından yaraladı. Ağır yaralanan Cankal, hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Cankal, 5 lira için 2 gün komada yattı. Polisler, 5 gündür her yerde saldırganı arıyor.

     

    Etiketler: KANAL D , Haber , Denizli
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