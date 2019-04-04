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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.04.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

5 milyon kişinin kişisel verisini kopyalamış... Yakalandı!

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5 milyon kişinin kişisel verisini kopyalamış... Yakalandı!

Trabzon'da uluslararası bilişim suçlarına karıştığı iddia edilen ve bilgisayar, harddisk ile flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait kişisel bilgiler ele geçirilen M.K. (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Trabzon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ​Türkiye üzerinden erişim engeli olan internet sitesinin sanal özel ağ kullanıp, yurt dışı bağlantısı sağlayarak, birçok kişinin kredi ile banka kartlarını ve kimlik bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, internet sitesinin moderatörünün M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirirlen bilgisayar, harddisk ve flaş bellek kartlarında yaklaşık 5 milyon kişiye ait mail hesabı ve şifresi, sosyal medya hesabı, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri ile mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri bulunduğu belirlendi.

M.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi' suçundan tutuklandı.

 

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