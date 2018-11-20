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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)
20.11.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

5. kattan atladı! Eşi dehşet anlarını anlattı: 'Yalvardım...'

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5. kattan atladı! Eşi dehşet anlarını anlattı: 'Yalvardım...'

ÇORUM’da eşiyle tartıştığı sırada 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B. (36) tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Semra B., "Eşimin elinden tuttuğunu ve beni yukarı çekmeye çalıştığını hatırlıyorum. Sonra hızla yere düştüm. Kanepe hayatımı kurtardı" dedi.

Olay, Ulukavak Mahallesi’nde 6 katlı apartmanda geçen 30 Ekim gecesi meydana geldi. İddiaya göre Semra B., eşi Uğurcan B. (32) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5’inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Semra B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi. Sağ kolu ve her iki ayağı kırılan Semra B., 16 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak Çorum’a geldi. 

Olay anını anlatan 2 çocuk annesi Semra B. "O gün eşimle tartıştık, bir anda cama yöneldim. Eşimin benim elimden ve elbisemden tutup, yukarı çekmeye çalıştığını hatırlıyorum. Aşağıda da insanlar vardı. Onları görüyordum, bir anda hızla aşağıya düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aşağıdaki kanepenin üstüne düşmüşüm, yarım metre sağa düşsem direkt beton zemine düşecektim. Bu günüme şükür. Kanepe hayatımı kurtardı" dedi. 

'EŞİME BAKTIĞIM İÇİN ÇALIŞAMIYORUM’

Eşi Ugurcan B., işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunaldıklarını ve eşiyle tartıştıklarını söyleyerek "Keşke olmasaydı. Tartışırken eşim bir anda yatak odasının camına yöneldi. Pencereyi açıp kendisini boşluğu bırakmak üzereyken, önce ’Ne olur yapma’ diye yalvardım. Hemen müdahale etmek istedim. Elinden ve elbisesinden tuttum. Uzun süre yukarı çekmeye çalıştım. Gücüm tükendi ve eşim hızla aşağıya düştü. Koşarak aşağıya indim. Kanepenin üzerine düşmüş ve acı içerisinde kıvranıyordu. Hemen 112 acil servis ekiplerini aradım.

Eşim Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Ankaraya sevk edildi. Şu an kolu ve ayakları kırık. Benim acil işe ve maddi desteğe ihtiyacım var. Önceden çalışıyordum ama eşimin bu durumundan sonra işten de ayrılmak zorunda kaldım. Benden başka eşimin başında duracak hiç kimsem olmadığı için ben durmak zorundayım. Hal böyle olunca da çalışamıyorum. Yardım istiyorum" dedi.

Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir ise aileyi ziyaret ettiklerini ve gereken yardımların yapılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Ailenin maddi durumu iyi değil ve işe ihtiyacı var. Bu imkan sunulursa en azından önümüzdeki günlerde normal yaşantılarına dönebilirler" diye konuştu.

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