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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraflar: DHA - AA
14.05.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

5 gün önce ayrıldığı evine cenazesi gelen şehidin son isteği yürekleri burktu

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5 gün önce ayrıldığı evine cenazesi gelen şehidin son isteği yürekleri burktu

Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin, 5 gün önce evinden ayrılırken “Şehit olursam kardeşlerim giyer” diyerek askeri elbisesini evde bıraktığı öğrenildi.

Hakkari’nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekariya Zencirli'nin (26) naaşı saat 21.00 sıralarında, ailesinin yaşadığı Alanya’da defnedilmek üzere Alanya Gazipaşa Havalimanına getirildi.

5 gün önce ayrıldığı evine cenazesi gelen şehidin son isteği yürekleri burktu

Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleşen uğurlama töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanına getirilen şehidin naaşını annesi Leyla Çelik ve kardeşleri karşıladı. Uçağın inmesini beklerken şehit oğlu için gözyaşı döken anne, “Botunu bağlarken çözdüydüm gitme diyerek” dedi.

5 gün önce ayrıldığı evine cenazesi gelen şehidin son isteği yürekleri burktu

Askeri yetkililerin teselli etmeye çalıştığı şehit annesi oğlunun son isteğini komutana anlattı. Oğlunun asker elbisesini yanında götürmediğini söyleyen anne, “İzinden yeni döndüğünde ‘elbiselerimi yıkadın mı’ dedi. Götürecek misin’ dedim. ‘Yok’ dedi, ‘şehit olursam kardeşlerim giyer, dolabına koy’ diye bıraktı” dediğini anlattı.

Şehidin acılı abisi ise annesini, “Gurur duy, Peygamber ocağına gitti senin oğlun. Şehit oldu, dik dur” diyerek teselli etti. Şehidin naaşı törenle askeri uçaktan indirilirken şehit annesi oğluna koşmak istedi ancak refakatçi askerler izin vermedi. Şehit naaşının cenaze aracına konmasının ardından şehidin kardeşleri onu yalnız bırakmadı ve cenaze aracıyla Alanya’ya doğru yola çıktı.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

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