5 genci istismardan 62 yıl
KONYA’da müritlerine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Faruki Tarikatı’nın Konya lideri Süleyman Işık’ın (65) cezası belli oldu.
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında Işık’a 5 gence yönelik cinsel istismar ve müstehcenlik suçlarından 62 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Eylemlerindeki davranış tarzı ve sosyal ilişkileri nedeniyle cezada indirime gidilmediği gibi, Işık’ın velayet dahil bütün kamu hakları elinden alındı. Işık’ın M.A.Y. adlı gence işlediği cinsel istismar suçundan ötürü suç duyurusunda bulunuldu. Işık ile birlikte bir müride istismarda bulunan yardımcısı Murat Bayrak ise 5 yıl hapis cezası aldı. Işık’ın müritlerini “Dini mertebeniz artacak. Beni öptüğünde ileride şeyh olacaksın. Ben sana ilim aktarmış olacağım” diyerek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Avukat Hakkı Ünalmış, S. adlı mağdur bir gencin daha Işık’tan şikâyetçi olduğunu açıkladı. m İsmail SAYMAZ
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