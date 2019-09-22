48 bin dolarla kaçtılar! Şoke eden iddia...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri48 bin dolarla kaçtılar! Şoke eden iddia...
GeriGündem 48 bin dolarla kaçtılar! Şoke eden iddia...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.09.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

48 bin dolarla kaçtılar! Şoke eden iddia...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla’da 18 kişilik minibüste 48 Afgan uyruklu mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mültecilerin yanı sıra iki Türk organizatör 48 bin dolarla ormanlık alana kaçtı. 48 Afgan mülteciyi taşıyan minibüsün kazayı bilerek yaptığı iddia edilirken, minibüsü takip eden başka bir aracın daha bulunduğu ve iki Türk organizatörün kaza sonrası minibüsü takip eden araca binerek kaçtıkları ileri sürüldü.

13
  • Kaçak göçmenlerin olduğu minibüs kaza yaptı
  • Kaçak göçmenlerin olduğu minibüs kaza yaptı
  • Kaçak göçmenlerin olduğu minibüs kaza yaptı
  • Kaçak göçmenlerin olduğu minibüs kaza yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 48 Afgan uyruklu mültecinin bulunduğu 34 EF 6282 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mülteciler ve iki Türk organizatör ormanlık alana kaçtı. Olayın Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından jandarma ekipleri, kaçan 15'i kadın ve 15'i çocuk 48 Afgan mülteciyi ormanlık alanda yakaladı.

Yakalanan mülteciler minibüs şoförü ve muavinin kaza sonrası kaçtığını söylerken, mültecilerin kişi başı bin dolar ödedikleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, kaçan iki organizatörü yakalamak için çalışma başlattı.

48 Afgan mülteciyi taşıyan minibüsün kazayı bilerek yaptığı iddia edilirken, minibüsü takip eden başka bir aracın daha bulunduğu ve iki Türk organizatörün kaza sonrası minibüsü takip eden araca binerek kaçtıkları ileri sürüldü. 18 kişilik minibüse 48 kişinin bindiği olayda saatlerdir aç oldukları öğrenilen Afgan mültecilere jandarma tarafından ekmek arası köfte ve su ikram edildi. İki Türk organizatörün 48 bin dolar ücret aldığı, mültecilere saatlerdir ne yiyecek ne de su vermediği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Neslican son yolculuğuna uğurlandı
Boğaz'da hareketli dakikalar! Tekne battı...
‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik dediler…’
Cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...