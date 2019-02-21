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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

45 yıllık çaresizlik... Baba gözyaşları içinde anlattı

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45 yıllık çaresizlik... Baba gözyaşları içinde anlattı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde yaşayan 45 yaşındaki Emine Sezer, dün canlı yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Ailesi doğduğunda kimlik çıkarmayan Emine Sezer, yıllarca kimliğini çıkarabilmek için mücadele etti. Baba ise, öğretmene karne alması için öğretmene yalvdı, "Hiçbir zaman bundan haberleri olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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  • 45 yıllık çaresizlik
  • 45 yıllık çaresizlik
  • 45 yıllık çaresizlik
  • 45 yıllık çaresizlik
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Ailesi doğduğunda kimlik çıkarmayan Emine Sezer, yıllarca kimliğini çıkarabilmek için mücadele etti. Aileden çocukları ve torunları ile birlikte 7 kişinin kimliği olmaması sebebiyle yıllardır hiçbir hayalini gerçekleştiremeyen Sezer ailesi, okuyamadı, evlenemedi, hastaneye bile gidemediği canlı yayında anlatıldı.

Anne Emine Sezer, sağlık sorunları olduğunu ve kimliği olmadığı için doktora gidemediğini ifade etti. 4 çocuğunun 2 torununun kimliği olmadığını söyleyen Anne Sezer, yaşadıkları yerden görüntülerin yayınlandığı VTR’de "Emine Sezer dayılarının yanında yetişti, anne baba ayrı. Dedesi ve nenesi ölünce Emine Sezer’e kimlik çıkartılmamış. Öz anne kabul etti fakat baba kabul etmedi. O da vefat etti. Ve durum bu noktaya geldi" denildi. 

Yayında belirtilenlere göre; 3 kız 1 erkek çocuklu ailenin 7'nci sınıfa giden oğlu Hasan Sezer, kimliksiz okumaya çalışıyor, karne alamıyor. Baba öğretmene yalvardığı için karne veriliyor.

Karne alması için öğretmene yalvaran baba, "Hiçbir zaman bundan haberleri olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, 4 kardeşten biri olan Evindar’ın imam nikahlı birlikteliğinden 2 çocuğu var. Çocuklardan biri hasta olmasına rağmen çocuğunu hastaneye götüremediği bilgisi verildi.

Esra Erol, Emine Sezer'in çocuklarına kimlikleriniz çıktığında ilk yapmak istediğiniz nedir diye sorduğunda "Annemizi hastaneye götüreceğiz" cevabını verdiler. 

Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Esra Erol, "Bu yaşamın bu insanlara kimlik borcu var. Buradan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sesleniyorum.

Sesimizin duyulacağına inanıyorum. Hasan Sezer’in öğretmenine de teşekkür ederim. Kızılay ile ortak projemiz olan Kolide Ne Var kampanyası kapsamında okullara gönderdiğimiz mutluluk kolilerimizden Hasan’ın okuluna göndermek istiyorum. Hasan arkadaşlarına dağıtsın. Kimliklerinin çıkması için elimizden geleni yapacağız" dedi. 

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