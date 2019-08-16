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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 20:41, Son Güncelleme:

44 gündür haber alınamıyordu! Sır perdesi aralandı

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44 gündür haber alınamıyordu! Sır perdesi aralandı

Konya’da 44 gündür kayıp olan Hacı C.’nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi’nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin’in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.’nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.’ye ait cep telefonu bulundu.

44 gündür haber alınamıyordu Sır perdesi aralandı

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.’nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi’nde yaşadığını belirledi. Hacı C.’nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.’nin Antalya’ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.’nin oğlu Yusuf C’yi (19) bugün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

44 gündür haber alınamıyordu Sır perdesi aralandı

CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Yusuf C.’yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan yazıda Hacı C.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yusuf C.’nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

44 gündür haber alınamıyordu Sır perdesi aralandı

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