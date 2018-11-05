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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
05.11.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

40 saniyede 30 bin liralık hırsızlık

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hırsızlar kaldırım taşları ile camını kırarak girdikleri cep telefonu bayisinden yaklaşık 40 saniyede 30 bin değerinde cep telefonu çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, gece saat 3.00 sularında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası belirlenemeyen bir otomobille cadde üzerinde bulunan cep telefonu bayisinin önüne gelen 3’ü maskeli toplam 4 kişi, iş yerinin penceresini kaldırım taşları ile kırarak içeriye girdi. İş yerinde tezgahlar ve çekmecelerde bulunan 12 adet 30 bin TL değerinde cep telefonunu ve kasadaki 300 TL parayı yaklaşık 40 saniyede çalan şahıslar, iş yerinden tekrar girdikleri yerden kaçtılar. 

Haberi alan iş yer sahibi ve çalışanları hemen olay yerine geldi 

Yaşanan olay sonrasında iş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin soyulduğunu belirledi. Polis ekiplerinin telefonla haber verdiği iş yeri sahibi Deha Koygun ve çalışanları hemen iş yerine geldi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan incelemelerde 30 bin TL değerindeki 12 adet cep telefonu ve kasadaki 350 TL’nin çalındığı belirlendi. Ekipler şahısların yakalanması için olayla ilgili inceleme başlattı. 

"Şoktayız, anlatamıyorum hala" 

Olay sonrasında büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden iş yeri çalışanlarından Muhittin Özbek, “Biz Cumartesi akşamı iş yerinin kepenklerini kapatarak kilitleyip çıktık. Gece saat 3.00 sıralarında polis bizi aradı. İş yerine hırsız girdiğini söylediler. İlk ben geldim hemen buraya. Kepengin kapalı olduğunu gördüm, fark edemedim. Polis ekipleri, camı kırarak girdiklerini söyledi. Taş ve tuğlayla kırarak girmişler. Polisler kepengi ve kapıyı açtılar. 12 tane telefonu çaldıklarını gördük. O anda şok yaşadık. İçeride taşlar ve cam kırıkları vardı. Polisler kamera kayıtlarını aldı. Şoktayız, anlatamıyorum hala. Yaklaşık 30 bin TL kadar bir zararımız var” dedi. 

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı 

İş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda şahısların bir otomobille iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Ellerindeki kaldırım taşları ile iş yerine giren şahıslar, içeride kısa sürede tezgahlardaki telefonları çalarak, tekrar girdikleri yerden dışarı çıkıyorlar. Yaklaşık 40 saniyede iş yerini soyan hırsızlar, olay yerine geldikleri otomobille hızla uzaklaşıyorlar. 

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