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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
15.05.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

4 yaşındaki ikizlerin hastalığına teşhis konulamadı

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Kastamonu'da doğduklarından itibaren yürüyemeyen, oturamayan, konuşamayan ve duyamayan 4 yaşındaki ikizler İkra ve Erva Şahin'in hastalığına teşhis konulamadı. İkizlerin ablası Cansel Şahin, 2009 yılında da bir kardeşinin 5,5 yaşında aynı durumdayken yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Ona da teşhis konulamamıştı. Doktorlar genetik bir şey olduğunu düşünüyor; ama bulamıyorlar" dedi.

Gülten ve Asım Şahin çiftinin, 2 sağlıklı çocuklarının ardından 4 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Şahin çifti, İkra ve Erva ismini verdikleri ikizlerin, 2 aylıkken başlarını kontrol edemedikleri, göz teması kurmadıklarını ve sürekli yukarıya baktıklarını fark ederek doktora götürdü. Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde ikizlerin hastalığına teşhis konulamadı. Doğduklarından itibaren yürüyemeyen, konuşamayan, oturamayan ve duyamayan ikizler, geçen sürede durumlarının daha da ağırlaşması üzerine yatağa bağımlı hale geldi.

'TEŞHİS KONULAMADI'

İkizlerin bakımını, annesi Gülten Şahin ile birlikte Cansel Şahin yapıyor. Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü'nden mezun olan Cansel Şahin, ikiz kardeşlerinin 2 aylıkken rahatsızlandığını söyleyerek, "2'inci aydan sonra göz takibi kuramadık, başlarını tutamadıklarını fark ettik. Devamlı yukarı bakıyorlardı. Hemen Ankara'ya götürdük, hala da götürmeye devam ediyoruz. Testler, tahliller devam ediyor; ama hala bir teşhis konulamadı. Hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Başlarını tutamıyorlar, oturamıyorlar, yürüyemiyorlar, çiğneyemiyorlar. Sadece püre halinde yutabiliyorlar. Yemeklerini püre şeklinde veriyoruz. Yatağa bağlı yaşıyorlar. Sabah akşam belirli ilaçları var, onları veriyoruz, yemeklerini yediriyoruz. Belli günlerde fizik tedavi alıyorlar. Başka bir tedavi uygulanmıyor; çünkü rahatsızlıkları bilinmiyor" dedi.

Bir kardeşinin de 5,5 yaşındayken 2009 yılında aynı durumda öldüğünü söyleyen Şahin, "Aynı bu şekildeydi ve teşhisi konulamamıştı. Doktorlar genetik bir şey olduğunu düşünüyor; ama bulamıyorlar. Biz de hastalıklarını merak ediyoruz. En azından hastalıklarını bilsek ona göre tedavi uygulanır. Şu anda sadece bu hastalığın yan etkisi olan epilepsi ilaçları kullanıyoruz. Onun dışında tedavi uygulanmıyor" şeklinde konuştu.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Cansel Şahin, mermer ustası babası Asım Şahin'in 2 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası çalışamadığını söyleyerek, "Hem hastalıklarının teşhisi hem de bazı medikal malzemeler konusunda desteğe ihtiyacımız var. Engelli pusetine ihtiyacımız var. Ne yazık ki Türkiye'de yok. Yurtdışından geliyor. Onun dışında ayakta durma ve oturma sehpaları çok pahalı şeyler. Yurt dışından gelen ürünler bunlar. Bunları karşılayabilecek durumda değiliz" diye konuştu.

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