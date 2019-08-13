4 milyon ton sıfır atık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 4 milyon ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’nin cam, plastik, metal ve kâğıttan oluşan sıfır atık bilançosu ise 200 bin tona ulaştı.
Yapılan çalışmaları takip etmek, envanter oluşturmak ve strateji belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Bilgi Sistemi oluşturuldu. Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kurumlar ve okullar tarafından veri girişi sürerken, proje kapsamında 4 milyon 30 bin ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların 1 milyon 491 tonu sıfır atık sistemine geçen kurumların yürüttüğü çalışmalardan toplandı. Beştepe’den de takip edilen çalışmalarla 601 bin ton kağıt, 233 bin ton plastik, 32 bin ton cam, 227 bin ton metal ve 397 bin ton diğer malzemeler olmak üzere toplam 1 milyon 491 bin ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.
Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne veri girişi yapan kurumların başında ise Cumhurbaşkanlığı ile Meclis yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nda kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıklar olmak üzere 123 bin ton atık proje kapsamında geri dönüştürüldü. Meclis’te ise bugüne kadar 74 bin ton atığın toplanarak ekonomiye kazandırılması sağlandı. Beştepe’de 49 bin ton, Meclis’te ise 45 bin ton atık kâğıt proje kapsamında toplanarak yeniden değerlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla da 277 bin ton sıfır atık toplandı.
12 Temmuz’da Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanırken, sıfır atık belge verilme süreci 12 Ocak 2020 tarihinde başlatılacak. Yönetmelik kapsamında bildirimde bulunma zorunluluğu da 12 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. Beştepe’den yürütülen çalışmalarla doğru ve güvenilir verilerin sisteme düzenli bir şekilde girilmesinin sağlanması amacıyla tüm Türkiye’deki kurumlara resmi yazıyla talimat verildi.
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