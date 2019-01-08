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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat KÜÇÜK/DHA
08.01.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

4 kişinin ölmüştü! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı...

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4 kişinin ölmüştü! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı...

Bolu'nun Seben ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası tutuklanan, aynı aileden 4 şüpheli için ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; silah, keser ve sopaların kullanıldığı kavgayla ilgili tutuklu sanıklardan Hasan Büyüktopaç'ın "Sıkın bunlara, hepsi ölsün" sözlerinin ardından Zeki Büyüktopaç'ın, tabancasını çekerek, akrabalarına kurşun yağdırdığı belirtildi. Kavgaya ilişkin detayların yer aldığı iddianamede; Mustafa Büyüktopaç'ın, yerde yaralı yatan Ayhan Büyüktopaç'ı keserle başına vurarak, öldürdüğü de yer aldı.

Geçen yılın Şubat ayında tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının, öncekine oranla daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle önceden husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında tartışma çıktı. Gerginlik, araya köylülerin girmesiyle sona erdi. Daha sonra yeniden başlayan tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirirken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Olay sonrası yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın, sopa darbeleriyle diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. 4 kişinin ölmesiyle sonuçlanan kavganın ardından Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç gözaltına alındı. Büyüktopaç ailesinin fertleri, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

'SIKIN BUNLARA, ÖLSÜNLER HEPSİ' DEMİŞ

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, tamamlandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 42 sayfalık iddianamede, kavganın detayları yer aldı. Mehmet Büyüktopaç'ın, konuşmak için Hasan Büyüktopaç'ın evine gittiği belirtilerek, Hasan, Zeki, Hatice, Onur ve Mustafa Büyüktopaç'ın sopalarla Mehmet Büyüktopaç'a vurduğu, sesleri duyan Taşkın, Soner ve Ayhan Büyüktopaç'ın da Hasan Büyüktopaç'ın evine doğru gittiği, ardından da Zekiye, Emine ve Metin Büyüktopaç'ın olay yerine geldiği kaydedildi. İddianamede, ayrıca keser ve sopaların kullanıldığı akrabalar arasındaki kavga sırasında Hasan Büyüktopaç'ın "Sıkın bunlara, ölsünler hepsi" diye bağırmasının ardından Zeki Büyüktopaç'ın, belinden tabancasını çıkarıp Emine, Zekiye, Ayhan,Taşkın, Soner ve Mehmet Büyüktopaç'a hedef gözeterek kurşun yağdırdığı yer aldı. 

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Metin Büyüktopaç'ın, ölümden son anda kurtulduğu da iddianameye yansıdı. İddianamede; Mustafa Büyüktopaç'ın, elindeki sopayı Metin Büyüktopaç'a doğru salladığı, Metin Büyüktopaç'ın da sopayı tutması üzerine dengesini kaybederek, yere düştüğü, bu sırada Zeki Büyüktopaç'ın, Metin Büyüktopaç'a 2 el ateş ettiği, Metin Büyüktopaç'ın kendisini taşın arkasına atarak, saklanması sonucu kurşunların isabet etmediği kaydedildi. 

YERDEKİ YARALIYI BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede; Zeki Büyüktopaç'ın tabancasından çıkan mermilerle Emine, Zekiye, Ayhan ve Soner Büyüktopaç'ın vurularak yere düştüğü, kurşunların isabet ettiği Taşkın Büyüktopaç'ın yaralı halde olay yerinin yakınındaki Kezban Büyüktopaç'ın evinin bahçesine kaçarak kurtulmaya çalıştığı, Mustafa Büyüktopaç'ın elinde keserle yerde yaralı yatan Ayhan Büyüktopaç'ı başına keserle vurarak öldürdüğü kaydedildi.

'OĞLUNU AL, CANINI BAĞIŞLIYORUZ'

Havaya ateş eden Zeki Büyüktopaç'ın, silahını olay yerine koşup, yaralılardan Taşkın Büyüktopaç'a yardım etmek isteyen Eşref Akar'a doğrultarak, "Sıra senin, çekil yaralının yanından" deyip, tehdit ettiği de iddianamede yer aldı. Olayda yaralanan Soner Büyüktopaç'ın hastaneye götürülmek üzere araca bindirilmek istendiği sırada Mustafa Büyüktopaç'ın, Metin Büyüktopaç'ın yanına giderek, "Oğlunu al, canını bağışlıyoruz" dediği de iddianameye yer aldı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU İŞLENDİ

İddianamede Hasan, Mustafa, Onur, Hatice ve Zeki Büyüktopaç'ın, aynı iştirak iradesi ile fikir ve irade birliği içinde hareket ettiği; Emine, Zekiye, Ayhan ve Taşkın Büyüktopaç'ın kasten öldürülmeleri konusunda aynı iştirak iradesini paylaştığı, aynı iştirak iradesi içinde yer alan Zeki Büyüktopaç'ın elverişli silahla ve elverişli hareketlerle öldürme kastı ile hareket ederek eylemlerini doğrudan doğruya icraya başladığı; Hasan, Hatice, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın da gerek söz gerekse eylemleriyle şüpheli Zeki Büyüktopaç'ın eylemlerine katıldığı, bu nedenle şüpheliler Onur, Hatice, Hasan, Mustafa ve Zeki Büyüktopaç'ın her maktul yönünden 'kasten öldürme' suçunu ayrı ayrı işlediği vurgulandı.

İddianamede; Zeki Büyüktopaç ile oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

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