4 darbeciye mülteci statüsü
Haftalık Yunan Real News gazetesine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden sekiz darbeci askerden dördüne ‘mülteci’ statüsü tanındı. Diğer dört FETÖ’cü askerin de nisan ayına kadar ‘mülteci’ olarak tanınmaları bekleniyor.
Yunan Danıştay’ı 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan sekiz darbeci eski askerden Süleyman Özkaynakçı’ya geçen yıl ağustosta iltica hakkı tanımıştı. Danıştay, bu kararın diğer yedi darbeci için emsal teşkil etmesine de karar vermişti. Haftalık Yunan Real News gazetesine göre, Yunan mahkemelerinin hem Türkiye’ye iade edilmemelerini, hem de iltica taleplerinin kabul edilmesini kararlaştırdığı sekiz darbeci askerden dördüne ‘mülteci’ statüsü tanındı.
GİDECEK ÜLKE ARIYORLAR
Gazete, dört darbecinin yurtdışına gidebilmek için Yunan makamlarından henüz seyahat belgesi talebinde bulunmadıklarını belirtti. Bunun da darbeci askerlerin önce kendilerini kabul edecek bir ülke arayışında olmalarından kaynaklandığını yazdı. FETÖ’cü askerlerin sadece Avrupa değil, başka kıtalardaki ülkelerle de (muhtemelen ABD) temas halinde olduklarını ileri sürdü. Aynı haberde, darbeci askerlerin, hem adli hem de bürokratik işlemlerle karşılaşmayacakları, sıkı şekilde korunacakları bir ülke arayışında oldukları iddia edildi.
GİZLİ YERDE KORUMA ALTINDA
Darbeci askerler, 18 ay Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinde idari gözaltında tutulduktan sonra geçen yıl haziranda tahliye edildi. Ancak Türk güvenlik birimlerinin bir operasyon gerçekleştirebilecekleri gerekçesiyle darbeci askerleri koruma altına aldılar. Yunan güvenlik makamları, sekiz darbeciyi yedi aydır gizli yerlerde barındırıyor. Yaklaşık 80 Yunan güvenlik görevlisi darbeci Ahmet Güzel, Gencay Büyük, Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, Feridun Çoban, Mesut Fırat ve Bilal Kurugül’ü 7 gün 24 saat boyunca koruyor.
Yunan medyası, darbeci eski askerlerin Atina yakınındaki Mati kasabasından 2 kilometre mesafede bulunan Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait Aya Andrea Rehabilitasyon Merkezi’nde tutulduklarını, ancak geçen temmuzda Mati’de çıkan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği yangın sırasında buradan uzaklaştırıldıklarını ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini ileri sürmüştü.
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