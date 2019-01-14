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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yorgo KIRBAKİ - ATİNA
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

4 darbeciye mülteci statüsü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
4 darbeciye mülteci statüsü

Haftalık Yunan Real News gazetesine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden sekiz darbeci askerden dördüne ‘mülteci’ statüsü tanındı. Diğer dört FETÖ’cü askerin de nisan ayına kadar ‘mülteci’ olarak tanınmaları bekleniyor.

Yunan Danıştay’ı 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan sekiz darbeci eski askerden Süleyman Özkaynakçı’ya geçen yıl ağustosta iltica hakkı tanımıştı. Danıştay, bu kararın diğer yedi darbeci için emsal teşkil etmesine de karar vermişti. Haftalık Yunan Real News gazetesine göre, Yunan mahkemelerinin hem Türkiye’ye iade edilmemelerini, hem de iltica taleplerinin kabul edilmesini kararlaştırdığı sekiz darbeci askerden dördüne ‘mülteci’ statüsü tanındı.

GİDECEK ÜLKE ARIYORLAR

Gazete, dört darbecinin yurtdışına gidebilmek için Yunan makamlarından henüz seyahat belgesi talebinde bulunmadıklarını belirtti. Bunun da darbeci askerlerin önce kendilerini kabul edecek bir ülke arayışında olmalarından kaynaklandığını yazdı. FETÖ’cü askerlerin sadece Avrupa değil, başka kıtalardaki ülkelerle de (muhtemelen ABD) temas halinde olduklarını ileri sürdü. Aynı haberde, darbeci askerlerin, hem adli hem de bürokratik işlemlerle karşılaşmayacakları, sıkı şekilde korunacakları bir ülke arayışında oldukları iddia edildi.

GİZLİ YERDE KORUMA ALTINDA

Darbeci askerler, 18 ay Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinde idari gözaltında tutulduktan sonra geçen yıl haziranda tahliye edildi. Ancak Türk güvenlik birimlerinin bir operasyon gerçekleştirebilecekleri gerekçesiyle darbeci askerleri koruma altına aldılar. Yunan güvenlik makamları, sekiz darbeciyi yedi aydır gizli yerlerde barındırıyor. Yaklaşık 80 Yunan güvenlik görevlisi darbeci Ahmet Güzel, Gencay Büyük, Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, Feridun Çoban, Mesut Fırat ve Bilal Kurugül’ü 7 gün 24 saat boyunca koruyor.

Yunan medyası, darbeci eski askerlerin Atina yakınındaki Mati kasabasından 2 kilometre mesafede bulunan Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait Aya Andrea Rehabilitasyon Merkezi’nde tutulduklarını, ancak geçen temmuzda Mati’de çıkan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği yangın sırasında buradan uzaklaştırıldıklarını ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini ileri sürmüştü.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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