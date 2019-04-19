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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.04.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

4 çocuğunun annesini vahşice katletti! Savunması kan dondurdu

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4 çocuğunun annesini vahşice katletti! Savunması kan dondurdu

Gaziantep’te, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Neslihan Kaya’yı (34) ağzına çorap tıkayıp, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İlhan Kaya’nın (39) yargılanmasına devam edildi. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Kaya "Kimle aldattığını bilmiyorum, bakışlarından şüphelendim dedi. Dava kapsamında gönderildiği hastaneden akıl sağlığının yerinde olmadığı için cezai ehliyeti bulunmadığına yönelik rapor verilen Kaya için Adli Tıp Genel Kurulu’ndan yeni rapor alınması istendi.

Şizofren tedavisi gören İlhan Kaya, geçen yıl 13 Ocak günü Güneş Mahallesindeki evinde gece geç saatlerde 4 çocuğunun annesi Neslihan Kaya ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen İlhan Kaya, ses çıkarmaması için Neslihan Kaya’yı, ağzını çorapla tıkadıktan sonra defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kaya, 22 Ocak günü yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İlhan Kaya ise tutuklandı, ’kasten öldürme’ suçundan hakkında dava açıldı.

Kayanın Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davaya devam edildi. İlhan Kaya, duruşmaya tutuklu olduğu Adana Cezaevi’nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nden sanığın akıl sağlığına ilişkin istenilen raporda, cezai ehliyetinin yerinde olmadığının belirtildiğini açıkladı.

Mahkemenin söz hakkı verdiği sanık İlhan Kaya, eşini kendisini aldattığı şüphesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanının bu savunma üzerine ’seni kimle aldatıyordu’ sorusuna İlhan Kaya, "Kimle aldattığını bilmiyorum, bakışlarından şüphelendim. Pişmanım" yanıtını verdi.

Duruşmaya bazı kadın hakları savunucusu ile birlikte katılan öldürülen 4 çocuk annesi Neslihan Kaya’nın babası Mehmet Kanlıkara ise sanık damadının idam edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti bulunmadığına ilişkin raporun bazı kısımlarında çelişkiler bulunduğunu belirttiği sanığın kendisine yöneltilen sorulara akılcı cevaplar vermesinden dolayı Adli Tıp Genel Kurulu’ndan yeni bir rapor alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

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