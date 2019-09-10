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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa) (DHA)
10.09.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

4-C sınıfında acı gün... Gözyaşlarına boğuldular

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde fenalaşan ve kaldırılığı hastanede hayatını kaybeden İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş'ın cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Ulaş'ın öğretmenlik yaptığı okulda ise yas hakimdi.

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  • 4-C sınıfında acı gün... Gözyaşlarına boğuldular
  • 4-C sınıfında acı gün... Gözyaşlarına boğuldular
  • 4-C sınıfında acı gün... Gözyaşlarına boğuldular
  • 4-C sınıfında acı gün... Gözyaşlarına boğuldular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni İsmet Ulaş, gece yarısı eşinden ayrı yaşadığı evinin bulunduğu İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki apartmana girdi.

Merdivenleri çıktığı sırada fenalaşıp yere düştü. Ses üzerine kapılarını açan apartman sakinleri, Ulaş'ı yerde buldu. Hemen ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen İsmet Ulaş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İsmet Ulaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise Ulaş'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

SINIFINDA YAS

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde fenalaşan ve kaldırılığı hastanede hayatını kaybeden İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş'ın cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Ulaş'ın öğretmenlik yaptığı okulda ise yas hakimdi. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, öğretmenler ve veliler, İsmet Ulaş'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Ulaş için, öğretmeni olduğu 4-C sınıfında tören düzenlendi. Öğretmen masasına Ulaş'ın fotoğrafı konulurken, öğrenciler gözyaşına boğuldu. 

İsmet Ulaş'ın ölüm haberiyle büyük şok yaşadıklarını söyleyen İnegöl Hacer Salih İlkokulu Müdürü Mustafa Zengin, “Okulumuzda sevilen öğretmenlerimizden olan İsmet öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok iyi biriydi. Ailesine başsağlığı diliyorum'' dedi.

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