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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.07.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

4 bin euro maaşla iş hayali kuran şoförlere hayatlarının şoku

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Antalya'da bir şahsın yurt dışında aylık 4 bin euro maaşla iş vaadinde bulunup kendilerini dolandırdığını iddia eden 55 şoför, polise şikayette bulundu. Şoförleri minibüsle getiren 2 şoför de taşıma ücretini alamadığını ileri sürerek aynı şahıs hakkında ayrıca şikayette bulundu. 

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  • Norveçte iş hayali kuran şoförlere şok
  • Norveçte iş hayali kuran şoförlere şok
  • Norveçte iş hayali kuran şoförlere şok
  • Norveçte iş hayali kuran şoförlere şok
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İlginç olay, Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Türkiye’nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, internet üzerinden ‘Norveç’te 4 bin euroya şoförlük’ yazılı ilanı gördü. İlanın ardından telefona sarılan şoförler, kayıt işlemleri için önce Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek kendilerini Norveç’e götüreceğini vadeden bir şahısla tanıştı.

Burada gerçekleştirilen toplantının ardından iddiaya göre şoförlerden 2 ila 5 bin TL değişen ön ödeme ile pasaportları alındı, ardından da 19 Temmuz sabahı Antalya kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanmaları söylendi. Havayoluyla gidecekleri Norveç’te dolgun maaş hayali kuran şoförler de, söylenen tarih ve saatte belirtilen yere 2 minibüsle gelerek, işe yerleştirme vaadinde bulunan şahsı beklemeye başladı. Saatler geçmesine rağmen şahsa ulaşamayan şoförler, dolandırıldıklarını düşünerek polise haber verdi. Bu sırada başka bir minibüsle aynı hayal için Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan 30 şoför ise arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü.

4 bin 100 avro maaş, 42 avro da mesai

Konya’nın Seydişehir ilçesinden Norveç’e arkadaşıyla birlikte gitmek için Antalya’ya geldiğini belirten şoförlerden Savaş Seçim, dolandırıldığını iddia ederek, "Bize böyle bir teklif geldi ve kabul ettik. Ön ödeme olarak 2 bin lira ile 5 bin lira arasında para verdik. 4 bin 100 euro maaş, 42 euro da mesai alacağımızı ayrıca 8 saat çalışacağımız ve hafta sonunun da tatil olacağı vaat edildi. Şuanda 55 kişi buradayız. 30 kişi de yoldan geri döndü" diye konuştu.

"Her buraya geldiğimizde ya kaza yaptığı ya da hasta olduğu söyleniyor"

Anlaştıkları şahısla daha önce Alanya ilçesinde toplantılar düzenlediklerini de ileri süren Seçim, "Toplantıda 45’er lira sağlık raporu parası da yatırdık. Daha sonra bir toplantı tarihi verildi ve bugün 11 gibi Antalya’ya geldik. Bizi buradan alacaktı, hala bekliyoruz. Aradık telefonlarına ulaşılamıyor. Akşam kaza yaptığı söyleniliyor. Biz zaten buraya hep geldiğimizde bu arkadaş kaza yapıyor ya da kötü bir hastalık geçirmiş oluyor" dedi.

"Bize de 2 bin 500 lira verecekti"

55 şoförü minibüsle getiren 2 şoför ise, aynı şahısla 2 bin 500 liraya taşıma ücretinde anlaştıklarını ve kendilerinin de dolandırıldığını iddia ederek, "Bize de 2 bin 500 lira verecekti. Mazot yükselmiş dağ gibi borçlarımız var. Biz para vermedik ama paramızı da alamadık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan şoförlerin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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