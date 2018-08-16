Ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı.. Direksiyon sınavı ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.08.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı.. Direksiyon sınavı ne zaman?

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Ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı.. Direksiyon sınavı ne zaman?

Ehliyet sınav sonuçları, daha önce sınav takviminde açıklandığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Araba sahibi olmak isteyen ya da trafiğe çıkmak için ehliyet sınav sonuçlarına kilitlenen vatandaşlar için sonuçlar, bakanlık tarafından açıklandı. Peki, ehliyet sınav sonuçları sonrasında direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte, vatandaşların merakla sorguladığı detaylar ve sürücü belgesi almak için gerekli belge detayları

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonuçları açıklandı. 4 Ağustos'ta yapılan sınavın ardından sonuçlar beklendiği gibi 16 Ağustos'ta sürücü adaylarının erişimine açıldı. Direksiyon sınavına katılım gösterebilmek için bakanlığın açıkladığı ehliyet sınav sonuçları bilgisini merak eden vatandaşlar, heyecanla kendilerine ait sonuçları sorguluyor. Peki, ehliyet sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB tarafından belli aralıklarla organize edilen ehliyet sınavlarının yapılan son etabına ait sonuçlar açıklandı. 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından binlerce adayın gözü "meb.gov.tr" adresinden yapılacak olan ehliyet sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber az önce geldi, sonuçlar adayların erişimine açıldı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir. İşte, MEB ehliyet sınavı sonuç sorgulama sayfası...

EHLİYET SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı ise kayıtlı olunan kurs tarafından belirlenecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN BELGE VE İŞLEMLER NELERDİR?

Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir. Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Kimlik Belgesi
• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
• Sürücü Sağlık Raporu
• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
• 1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘’Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM’nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

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