38 devletin nüfusu bizim eğitim ordumuzdan az
FLORYA Atatürk Köşkü’nde farklı illerden gelen öğretmenleri ağırlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. BM üyesi 38 devletin nüfusu bizim eğitim ordumuzdan daha az. Geleceğimiz adına övünülecek, gurur duyulacak bir tablo” dedi.
Öğretmenle tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Şentop, şunları söyledi: “Herkesin her meslek grubuyla işi olmaz. Ömrü boyunca karakola gitmeyen, adliye önünden geçmeyen yüzbinlerce insan var. Muhasebeci, avukat gibi mesleklerle birçok kişinin işi olmamıştır. Ama bir öğretmenin tedrisatından geçmeyen yoktur. Herkesin en azından bir ilkokul öğretmeni vardır. 82 milyon olarak hepimizin ilgili, iltisaklı olduğu bir meslek öğretmenlik. Bu sebeple 24 Kasım gününde öğretmenlerimizi anmayı hepimiz için milli bir vazife olarak kabul ediyorum.”
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