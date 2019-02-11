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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

3600 ek gösterge yasası ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge yasası hakkında son durum ne?

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3600 ek gösterge yasası ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge yasası hakkında son durum ne?

Memurların uzun süredir talep ettikleri 3600 ek gösterge, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Söz konusu düzenlemenin ne zaman TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe gireceğini merak eden kamu çalışanları, medyada yer alan en son 3600 ek gösterge haberlerini sorguluyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne?

Polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler başta olmak üzere pek çok memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge konusu, gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. İşte, 3600 ek göstergeye dair son gelişmeler....

MEMUR-SEN'DEN 'EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." talebinde bulundu.

Türkiye'de kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yalçın, kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Kamu çalışanları adına 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın."

Yalçın, 3600 ek göstergede kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, "Büyüyen Türkiye'nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz haftalarda Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

1.6 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazır. 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

İLK ETAPTA HANGİ MESLEKLERE ÇIKACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

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