3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek göstergede son gelişmeler
Uzun bir süredir gündemde olan 3600 ek gösterge konusunda son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların, yakın dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?
Öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlileri gibi pek çok farklı branştan kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmalarının, yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İşte, 3600 ek göstergeye ilişkin ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.
Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
KAPSAM GENİŞLEYECEK Mİ?
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
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