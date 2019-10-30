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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
30.10.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde

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35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan ve tehditlere rağmen 35 yıldır evinin yakınındaki tepede Türk bayrağı dalgalandıran Seyit Tahir Öztepe (82), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul törenine davet edildi. Öztepe, törene eşi Gülşen Öztepe ile birlikte katıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan, 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini, bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 35 yıl önce, dönemin Yüksekova Tabur Komutanı'nın "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağını sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi. 

35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde


Seyit Tahir Öztepe, bayrak sevgisi DHA tarafından haber yapılınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen kabul törenine davet edildi. Eşi Gülşen Öztepe ile birlikte Ankara'ya giden Seyit Tahir Öztepe, kabul törenine katıldı. Öztepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme fırsatı bulup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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