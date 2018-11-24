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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
24.11.2018 - 19:31, Son Güncelleme:

33 yıl sonra duygulandıran sürpriz! "Hep diyordum, bir gün..."

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33 yıl sonra duygulandıran sürpriz! "Hep diyordum, bir gün..."

Gülfe Düzcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sakarya'dan Kars'a gelerek, 33 yıldır görmediği öğretmeni Naim Betos'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hava yoluyla, eşi Davut Düzcan ile Kars'a gelen Gülfe Düzcan, emekli öğretmen Naim Betos'un evine gitti.

Zili çalan Düzcan'a kapıyı açan Betos, önce 33 yıl önceki öğrencisini tanıyamadı. Kendisine çiçek vererek elini öpen öğrencisini hatırlayan Betos, gözyaşlarına hakim olamadı.

Birbirlerine sarılarak gözyaşı döken Düzcan ile Betos, 33 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Betos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygularını belirtmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu kadar yıl sonra vefalı öğrencimin kalkıp Kars'a gelmesini nasıl anlatacağımı bilemiyorum, çok mutlu oldum." dedi.

Öğrencisini uzun yıllar sonra karşısında gördüğü için duygulandığını anlatan Betos, "Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı köyünde 33 yıl önce öğrencimdi. Oraların bende çok hatıraları var, çok iyi bir köydü, insanları çok sıcaktı. En iyi görevlerimden birisini orada yaptım. Oradaki hatıraları hiç unutamadım, onlara çok teşekkür ederim. Böyle bir sürpriz beklemiyordum, oralardan buralara gelmesini düşünmedim, uzak bir mesafe." ifadelerini kullandı.

33 yıl sonra duygulandıran sürpriz Hep diyordum, bir gün...

Betos, Öğretmenler Günü'nde böyle bir sürprizin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Öğrencimin oralardan buraya gelmesi kadar beni mutlu edecek, hele bu özel günde başka bir şey olamaz. Beni çok mutlu etti. Öğretmenliğimin güzel geçtiği bir yerden öğrencimin buraya kadar gelmesi çok özel bir olay. Ailem olarak hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"HEP DİYORDUM, BİR GÜN ÖĞRETMENİMİ BULACAĞIM"

Gülfe Düzcan da her zaman öğretmenini ziyaret etmek istediğini belirterek, "Benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Çocukluğumuz köyde geçti, sonra Sakarya merkeze taşındık. Hep diyordum, bir gün öğretmenimi bulacağım, hep aklımdaydı." değerlendirmesinde bulundu.

33 yıl sonra duygulandıran sürpriz Hep diyordum, bir gün...

Naim öğretmene ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Düzcan, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan araştırdım, ismi yok, hiçbir yerden çıkmıyor. 4 ve 5. sınıfı hocamızla okuduk ama 1, 2 ve 3. sınıfı da sanki Naim öğretmenimden öğrenmiş gibiydik. Öğretmenime ulaşmak için Kars'ta birçok yeri aradım. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çok yere aktardılar beni, çabalar sonucu akrabasına ulaştım. İlk olarak telefonla görüştüm. Şimdi gördüğümde mutlu oldum."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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