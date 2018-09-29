32 bıçak darbeli, bazalı cinayet... Kaçamadılar!
ANKARA'da oturan Afganistan uyruklu, evli ve 2 çocuk babası Ajmal Amani (27), sevgilisiyle ilişki yaşadığını öğrendiği Ansar Yousefi'yi (19) öldürdü.
Olay, 19 Eylül günü akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Ajmal Amani iddiaya göre daha önce tanımadığı Fatemah Safari'nin kendisini telefonla araması üzerine Afgan uyruklu sevgilisi Zeynab Rezaei'nin (18) Ansar Yousefi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Safari ile buluşan Amani, birlikte Yousefi'nin evine gitti. Sevgilisinin de burada olduğunu gören Amani, Yousefi'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
CESET BAZA İÇİNDE
Amani, daha sonra bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Cesedi evdeki bir bazanın içine koyan Ajmal Amani, arkadaşı J. A.'nın (17) da yardımıyla kamyonete yükledi. Şüpheliler, Yousefi'nin cesedini Sirkeli köyü yakınlarındaki dağlık alana bıraktı. Erzican'a giderek yurtdışına çıkmaya hazırlanan Amani ile sevgilisi Rezaei ve Fatemah Safari saklandıkları evde yakalandı. Amani, Rezaei ve Safari tutuklanırken, J.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle