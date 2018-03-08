311 bin ‘vatansız’ bebek

Mülteci Hakları Alt Komisyonu’nca inceleme yapıldığında 250 bin olan ‘vatansız’ (haymatlos) statüsündeki Suriyeli bebek sayısının, birkaç ayda 61 bin artarak 311 bine ulaştığı tespit edildi. Komisyona bilgi veren Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Salih Bıçak, “5 Mart itibariyle geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyon 540 bin 648. Türkiye’de toplam yabancı sayısı 4 milyon 551 bin 648” dedi.

ONLAR İSTİSMAR DEMİYOR

Alt Komisyon Başkanı Atay Uslu, “Gizlenen hiçbir nokta yok. Raporumuzda var; bir gerçek ortaya çıktı. İstismar olaylarının yüzde 99.99’u Suriyelilerin kendi arasında oluyor; yani birbirlerini istismar ediyorlar. Bizim ‘istismar’ dediğimize Suriyeliler ‘istismar’ demiyor. 13, 14, 15 yaşındaki kızlarla evlenmeyi doğal kabul ediyorlar. Biz bunu tespit ettiğimiz andan itibaren suç olarak ortaya koyuyoruz” dedi. Bıçak da “Sistemimizde evli görünen bir kişiye evlilik izin belgesi vermiyoruz. Küçük yaşta evlilikte hukuki işlem başlatılıyor” bilgisini verdi.

4 BİN ÖKSÜZ-YETİM

Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik de ocak sonu itibariyle 311 bin Suriyeli çocuğun Türkiye’de dünyaya geldiğini açıkladı. Uslu, “Bu çocukların vatansız kalması, herhangi bir nüfus cüzdanlarının olmaması da bir insanlık dramıdır. O çocuklara hızlı bir şekilde vatandaşlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum” görüşünü dile getirdi. AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Erkan Doğanay, bakım altındaki 4 bin 514 Suriyeli çocuktan 293’ünün refakatsiz (annesi-babası yok), 410’unun öksüz, 3 bin 911’inin yetim olduğunu vurguladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim, şimdiye kadar 25 bin 500’ü çocuk toplam 55 bin 583 Suriyeli’nin Türk vatandaşlığına kabul edildiğini bildirdi.