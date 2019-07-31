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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

31 Temmuz Şans Topu çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

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31 Temmuz Şans Topu çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda haftanın çekilişi tamamlandı. 31 Temmuz tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları, MPİ'nin internet sitesinde yapılan canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, Şans Topu'nun 946. haftasında hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

Zengin olma hayali kuranların büyük umutlarla oynadığı, Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Noter huzurunda yapılan 31 Temmuz  946'nci hafta Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiğini sorgulamaya başladı. İşte, MPİ 31 Temmuz Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.

31 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, 31 Temmuz Şans Topu çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

 10,13,14,18,27+3

31 Temmuz Şans Topu çekilişleri tamamlandı Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

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ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 145 kişi 42 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 366 kişi 21 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 986 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 136 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 707 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 673 bin 820 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 163 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 152 lira 2 kuruş aktarıldı.

 

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