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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

31 Mart’a Kızılcahamam analizi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
31 Mart’a Kızılcahamam analizi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda 31 Mart yerel seçiminin sonuçları tüm yönleriyle değerlendirilecek.

26-27-28 Nisan’da yapılacak kampa bakanlar, milletvekilleri, AK Parti’nin kazandığı 770’in üzerindeki il, ilçe belediye başkanı, il başkanları ve teşkilat üyeleri katılacak. Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayıp, kapanış oturumuyla sona erecek kampta seçim sonuçları, manifestodaki hedefler, ittifakın oy dengeleri, teşkilatta değişim gibi başlıklar ele alınacak. Kampta il, ilçe ve bölgelerden gelen sonuçlar, analizler Erdoğan başkanlığındaki kapalı oturumlarda tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

NABIZ YOKLAYACAK

Erdoğan, bazı teşkilat üyelerinin seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerini birebir dinleyerek, atılması gereken adımları belirleyecek. Kampta, MHP ile kurulan cumhur ittifakının oy oranları ile AK Parti’nin oyları da ayrı ayrı değerlendirilecek. Önümüzdeki dönemde teşkilatta atılacak adımlar, seçim manifestosunda yer alan hedefler de kampta gündeme gelecek.

31 Mart’ta bir önceki seçimlere göre başarısız olan ve kampanya sürecinde sıkıntı yaşanan illeri uyaracak olan Erdoğan, rekor kıran Rize, Konya, Sakarya, Kahramanmaraş gibi illerin teşkilatlarına da teşekkür edecek. Erdoğan’ın kampta olası kabine değişimi ve teşkilatta yenilenme konusunda da nabız yoklayacağı ifade ediliyor. Kampta, süreçte yapılan yanlışlar, kampanya söylemlerinin seçmen tutumuna etkisi, aday tercihlerinin oy oranına yansıması, ekonomide yaşanan gelişmelerin ne kadar etkili olduğu, teşkilatın kampanya performansı ve Erdoğan’ın eleştirdiği anketler de tartışılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirdeki oy dengeleri ile bölgeler bazında ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Bu açıdan özellikle Doğu ve Güneydoğu’da HDP’den AK Parti’ye yönelen Kürt seçmenin tercihinde hangi faktörlerin etkili olduğu da ele alınacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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