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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.10.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

31 Mart seçimleriyle ilgili yeni dava!

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31 Mart seçimleriyle ilgili yeni dava!

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda yeni bir dava daha açıldı.  Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılaığı 3 şüpheli hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla 1’er yıla kadar hapis cezası istedi.

Avcılar'da 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sonuçlarının sisteme girişinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda, İlçe Seçim Kurulu'nda görevli 3 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, A.Ç'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan "2188" numaralı sandıkta görevli olduğunu, tutanağı doğru tuttuklarını, İlçe Seçim Kurulu'nda sonuçların kaydırıldığını, AK Parti ilçe başkanının itirazı üzerine düzeltildiğini, bu şekilde seçime hile karıştırıldığını düşündüğünü belirterek CİMER'e ihbarda bulunduğu anlatıldı.     

İddianamede, yapılan incelemede birleştirme tutanağına Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'ye "2188" numaralı sandıkta 204 yerine sıfır, "2095" numaralı sandıkta 118 yerine sıfır, "2257" numaralı sandıkta 102 yerine 0 oy yazıldığı, CHP'ye "2257" numaralı sandıkta 167 yerine 102 oy, "2095" numaralı sandıkta 149 yerine 118 oy yazıldığının aktarıldığı belirtildi.     

Bu iddialar üzerine AK Parti ve CHP'nin söz konusu sandıklarla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğu belirtilen iddianamede, Avcılar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın itiraz edilen 2188, 2095 ve 2257 numaralı sandıklarda veri girişinde hata yapıldığını belirttiği aktarıldı.     

Yüksek Seçim Kurulunun söz konusu 3 sandığa ilişkin Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) veri girişi yapan 3 personelin ismini bildirdiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin savunmalarında kasıtla hareket etmediklerini, yoğunluktan kaynaklı kaydırma ve yanlış veri girişi yapılmış olabileceğini beyan ettikleri anlatıldı.     

İddianamede, kaydırma yapılan sandıklardaki veri girişlerinin partilerin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan kararla düzeltildiği ve birleştirme tutanağına bu şekilde yansıdığı, partilerin İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları itiraz, İlçe Seçim Kurulu'nun tuttuğu tutanaklar ile kararları doğrultusunda partilerin aldığı sonuçların anılan kaydırma neticesinde sisteme hatalı şekilde girildiğinin görüldüğü ifade edildi.     

İddianamede, şüphelilerin veri girişinde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek seçim neticesine etki edecek bir hale sebebiyet verdikleri vurgulanarak, 3 şüphelinin "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.     

Şüpheler ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.     

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