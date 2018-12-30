31 Aralık'ta sağlık ocakları açık mı? Aile hekimleri yılbaşında çalışıyor mu?
Sağlık ocaklarının 31 Aralık'taki çalışma saatleri merak konusu oldu. Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar, bulacaklara yanıtlara göre planlarını şekillendirmek istiyor. Peki, 31 Aralık'ta sağlık ocakları açık mı?
Yılbaşı hazırlıkları devam ederken en çok merak edilen konulardan biri de sağlık ocaklarının durumu oldu. Söz konusu kurumlarda işlemleri olanlar, sağlık ocaklarının yılbaşında çalışma durumunu internet üzerinden araştırıyor. İşte konuya dair detaylar...
Resmi tatiller takvimi içerisinde 31 Aralık Pazartesi günü ile ilgili bir ifade bulunmuyor. 2018 yılının son gününde sağlık ocaklarına gitmek isteyenler, pazartesi günü de buraları kullanabilir.
RESMİ TATİLLERDE KAPALI OLUYOR
Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;
Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.
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