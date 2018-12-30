31 Aralık’ta bankalar açık mı?
Yılbaşı hazırlıkları devam ederken en çok merak edilen konulardan biri de bankaların durumu oldu. Ödemeleri ve tahsilat işlemleri olanlar, bankaların yılbaşında çalışma durumunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, 31 Aralık’ta bankalar açık mı?
Her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2019’un ilk günü olarak kutlanacak. Bu nedenle 31 Aralık Pazartesi günü ile ilgili birçok soru var. Bunlardan biri de özel ve devlet bankalarının çalışma takvimi. Peki, 31 Aralık’ta bankalar açık mı?
Resmi tatiller takvimi içerisinde31 Aralık Pazartesi günü ile ilgili bir ifade bulunmuyor.. 2018 yılının son ödemelerini veya tahsilatlarını yapmak isteyenler pazartesi günü de bankaları kullanabilir. EFT işlemleri de aktif olacak. 31 Aralık Pazartesi günü bankalar vatandaşlara hizmet verecek. 1 Ocak Salı gününün yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. Öte yandan 1 Ocak resmi tatil olduğu için EFT yapmanız durumunda, işleminiz 2 Ocak'ta gerçekleşecek.
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