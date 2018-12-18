31 Aralık tatil olacak mı?
31 Aralık tatil mi olacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Yılbaşına günler kala 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığını sorgulamaya başlayan binlerce kişi, bu yıl pazartesi gününe gelen 31 Aralık gününü, tatil olması halinde hafta sonu izniyle birleştirmek için sorgulamaya başladı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
31 Aralık Pazartesi günü için yarım gün mü olacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Ocak Salı gününün yılbaşı dolayısıyla tatil olması nedeniyle hafta sonu iznini 31 Aralık Pazartesi gününü de birleştirerek 4 güne çıkarmak istemesi, akıllara 31 Aralık Pazartesi günü tatil mi sorusunu getirdi. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? İşte, o detaylar
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi ve o günün resmi tatil olarak sayılmaması nedeniyle yıllık izni olan çalışanlar, köprü izin yaparak 4 günlük tatil yapma imkanını elde edecek.
2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?
23 NİSAN
Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.
1 MAYIS
23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.
19 MAYIS
Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
15 TEMMUZ
15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.
2019 KURBAN BAYRAMI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
30 AĞUSTOS
30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.
29 EKİM
2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.
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