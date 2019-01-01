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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.01.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

31 Aralık On Numara çekilişi | On Numara çekiliş sonucu sorgulama

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31 Aralık On Numara çekilişi | On Numara çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara oyunun çekilişi, dün akşam noter huzurunda yapıldı. 856'ncı hafta hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 31 Aralık 2018 tarihli 856'ncı hafta çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 2018'in son On numara çekiliş sonuçları...

On Numara oyununun 856'ncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 25, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 56, 61, 70, 72, 73, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 179 bin 461 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 601 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 871 kişi 128 lira yirmi beşer kuruş, 7 bilen 18 bin 666 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 112 bin 359 kişi 4 lira otuzar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 954 kişi 3 lira beşer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul Bakırköy ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Toplam 2 milyon 392 bin 797 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 953 bin 801 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 531 bin 732 lira 73 kuruş aktarıldı.

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