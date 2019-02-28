300 mahalleye 955 kreş sözü
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına dün Çekmeköy’de devam etti.
Sabah kahvaltısında eşi Semiha Yıldırım’la birlikte kadın seçmenlerle bir araya gelen Yıldırım, şunları söyledi: “Ben kadına pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkân tanımaktır. Onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmaktır. Anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. Bu çok önemli bir ihtiyaç. ‘Çocuk da yaparım kariyer de yaparım’ diyen kadınlarımızın yanındayız. 300 mahalle tespit ettik. 961 mahallenin 300’ünde toplam 955 kreş açacağız. Bu mahallelerde 0-4 yaş arasında 577 bin 370 bebek kreş hizmetinden yararlanacak. Sayıları tek tek tespit ettik. Atmasyon yok bizde. Hepsi hesap, kitap, araştırma sonucunda ortaya çıkan şeyler.”
Hamileler için ebeveyn okulları açacaklarını da söyleyen Yıldırım, “Yani doğum öncesi hazırlık, anneliğe hazırlanmak ciddi bir iştir. İlk defa anne olacaksınız. Zihnen hazırlanmanız lazım. Ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Uzmanlar tarafından bunlar kurslarda anlatılacak” dedi.
Yıldırım, ev kadınlarının evde ürettikleri ürünleri satabilmeleri için de belediyenin altyapı hazırlayacağını söyledi. Hem ev işlerinde yardımcı arandığını hem de bu hizmeti vermek isteyenlerin iş aradığını söyleyen Yıldırım, “Bu ev işlerinde çalışacak kadınlara eğitim vereceğiz. Talep var. Güvenemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Çalışmak isteyen var. Onlar uygun şekilde ev bulamıyorlar. Bu iki işi birbirine yaklaştıracağız” diye konuştu.
Çekmeköy’de sivil toplum örgütü yöneticileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Yıldırım, Çekmeköy metrosunun planlanandan uzun sürdüğünü belirterek, “Nasıl planlarsanız planlayın, mutlaka gecikme oluyor. İstanbul’un altyapı haritası yok. Girdikten sonra karşılaşıp, ondan sonra çözüm bulmaya çalışıyorsunuz”
dedi.
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