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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

300 mahalleye 955 kreş sözü

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300 mahalleye 955 kreş sözü

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına dün Çekmeköy’de devam etti.

Sabah kahvaltısında eşi Semiha Yıldırım’la birlikte kadın seçmenlerle bir araya gelen Yıldırım, şunları söyledi: “Ben kadına pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkân tanımaktır. Onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmaktır. Anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. Bu çok önemli bir ihtiyaç. ‘Çocuk da yaparım kariyer de yaparım’ diyen kadınlarımızın yanındayız. 300 mahalle tespit ettik. 961 mahallenin 300’ünde toplam 955 kreş açacağız. Bu mahallelerde 0-4 yaş arasında 577 bin 370 bebek kreş hizmetinden yararlanacak. Sayıları tek tek tespit ettik. Atmasyon yok bizde. Hepsi hesap, kitap, araştırma sonucunda ortaya çıkan şeyler.”

300 mahalleye 955 kreş sözü

Hamileler için ebeveyn okulları açacaklarını da söyleyen Yıldırım, “Yani doğum öncesi hazırlık, anneliğe hazırlanmak ciddi bir iştir. İlk defa anne olacaksınız. Zihnen hazırlanmanız lazım. Ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Uzmanlar tarafından bunlar kurslarda anlatılacak” dedi.

Yıldırım, ev kadınlarının evde ürettikleri ürünleri satabilmeleri için de belediyenin altyapı hazırlayacağını söyledi. Hem ev işlerinde yardımcı arandığını hem de bu hizmeti vermek isteyenlerin iş aradığını söyleyen Yıldırım, “Bu ev işlerinde çalışacak kadınlara eğitim vereceğiz. Talep var. Güvenemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Çalışmak isteyen var. Onlar uygun şekilde ev bulamıyorlar. Bu iki işi birbirine yaklaştıracağız” diye konuştu.

Çekmeköy’de sivil toplum örgütü yöneticileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Yıldırım, Çekmeköy metrosunun planlanandan uzun sürdüğünü belirterek, “Nasıl planlarsanız planlayın, mutlaka gecikme oluyor. İstanbul’un altyapı haritası yok. Girdikten sonra karşılaşıp, ondan sonra çözüm bulmaya çalışıyorsunuz”
dedi. 

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