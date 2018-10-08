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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
08.10.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

30 yıl önce söylediği yalan peşini bırakmadı

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30 yıl önce söylediği yalan peşini bırakmadı

Aydın’da yaşayan Mehmet Sezen 30 yıl önce söylediği bir yalanı telefi edebilmek için 52 yaşından sonra bağlama kursuna başladı. Nasrettin Hoca’nın memleketinden kız alırken söylediği yalan nedeniyle kursa başlamak zorunda kaldığını belirten Mehmet Sezen, evliliğinin 30 yılında eşine verdiği sözü yerine getireceğini belirtti. 

Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Mahallesi’nde yaşayan doğup büyüyen Mehmet Sezen, 1988-89 yıllarında ablasının yaşadığı Akşehir’de gönlünü Emine Sezen’e aşık oldu. O yıllarda mektuplaşan Emine hanım ile mektuplaşan Mehmet Sezen, müstakbel eşinin gönlünü kazanmak için ‘bağlama çaldığını’ da belirtip yalan söyledi.

30 yıl önce söylediği yalan peşini bırakmadı

20 Ekim 1990 tarihinde Emine Sezen ile hayatını birleştiren Mehmet Sezen 28 yıllık evlilik hayatı süresince eşinin ‘bana bağlama çalacaktın’ talebini bir şekilde geçiştirdi. Bir kız diğeri oğlan iki çocuklarını büyüten Mehmet Sezen emekli oldu. Şimdi eşine 30 yıl önce söylediği yalanı telafi etmek için Aydın’da hizmet veren Akdemiden’e kaydolup bağlama çalma kursu almaya başladı. 

Aynı zamanda Nasrettin Hoca’nın hemşerisi olan eşinin emekli olduktan sonra sürekli bağlamadan ve 30 yıl önce yazdığı mektuplardan söz etmeye başladığını belirten Mehmet Sezen, “Yaklaşık 30 yıl o zaman müstakbel eşim olan Emine Hanım’ın gönlünü almak için saz çaldığımı söylemiştim. Evlendiğimizde kendisine bağlama çalacaktım. Evliliğimizin üzerinden 28 yıl geçti. Sözümü yerine getiremedim çünkü bağlama çalmayı bilmiyordum.

28 yıl bir şekilde geçiştirdim ama Emine Hanım emekli olduktan sonra sürekli eski günlerden ve bağlamadan bahsetmeye başladı. İnşallah 30 yıl sonra eşime söylediğim yalanı gerçeğe dönüştüreceğim” dedi. 

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