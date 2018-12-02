30 milyonluk kobra zehri
ANTALYA’da Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, T.A. adlı kişinin yurtdışından kaçak yollarla cam tüpler içinde getirdiği kobra zehrini satmaya çalıştığı yönünde bilgi aldı.
Takip başlatan ekipler, Muratpaşa’da düzenlediği operasyonla T.A.’yı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında 34 cam tüp içerisinde toplam ağırlığı 113.19 gram olan kobra zehri ele geçirildi. Kobra zehrinin kimyasal silahlarda, kanser tedavisinde, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı ve dünyanın en pahalı zehirleri arasında bulunduğu belirtilirken değerinin de 30 milyon TL olduğu öğrenildi.
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