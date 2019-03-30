Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı | 30 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci ve mart ayının son çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 205'inci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 205'inci hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde büyük ikramiye haftanın son çekilişine devretmişti. İşte, 30 Mart 2019 tarihli bin 205'inci hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
Sayısal Loto oyununun 1205'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 126 bin 243 lira 58 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 302 lira 85'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 71 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 132 bin 132 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 608 bin 640 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 673 bin 596 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 934 bin 997 lira 37 kuruş kamuya aktarılacak.
30 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 205'inci haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 22 - 27 - 36 - 38 - 40 - 42
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1204'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 94 kişi 4 bin 542 lira, 4 bilen 4 bin 497 kişi 71 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 81 bin 451 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 653 bin 938 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 59 bin 430 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 592 bin 810 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto 1204ü'ncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde yapıldı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Sayısal Loto'da hangi numaraların kazandığını sorgulamaya başladı. Peki Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte, 27 Mart 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı...
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