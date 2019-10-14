30-35 kilometreye inildi... M-4 tamam Tel Abyad yakın

BARIŞ Pınarı harekâtında önceki gün Resulayn meskûn mahalini ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün beşinci günde de önemli bir hedefe daha ulaştı. TSK ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları Tel Abyad ilçe merkezini kuşatarak pekçok semt ve mahalleye girdi. TSK, harekâtın bir başka hedefi olan bölgede 30-35 kilometre derinliğe inmeyi de başardı.

ÖNCE M-4 AÇIKLAMASI

İlk haber Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık dün saat 15.41’de Twitter hesabından zırhlı araç içinde TSK personelini ve daha sonra personelin bir meskun mahale girişini gösteren videonun ekli olduğu açıklamasında, Halep’ten Kamışlı’ya kadar uzanan ve harekât alanı içinde büyük öneme sahip M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Açıklamada, “Barış Pınarı harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı” denildi. M-4 karayolunun ele geçirilmesi sonrası başta Tel Abyad-Resulayn arası olmak üzere bölgede bu yol güzergâhındaki meskûn mahaller arasındaki tüm ikmal yolunun kontrolü TSK’ya geçti. TSK’nın bu güzergâh üzerinde kontrol noktaları kurması da bekleniyor.

20 DAKİKA ARAYLA

M-4’te kontrolün sağlanmasından yaklaşık 20 dakika sonra Tel Abyad şehir merkezinin kuşatıldığı ve pekçok semtine mahallesine girildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre Tel Abyad, önceki gece ve dün gün boyu Fırtına obüsleri, top ve çok namlulu roketatarla yoğun şekilde bombalandı. Terör örgütünün karargâh olarak kullandığı bazı binalar yerle bir edilirken, komandolar ve SMO unsurları doğu, batı ve güney istikametinden kente doğru yönelerek dış mahallelere ulaştı. Komando ve SMO’nun atağa geçmesinden önce, Türk topçusu bazı bölgelere teröristlerin görüş mesafesini sıfıra indirmek için yoğun dumana neden olan ‘körletme atışları’ da yaptı.

Yoğun bombardımandan bir süre sonra SMO unsurları ilçe merkezinin yakınlarına kadar ulaştı. Batı kesimleri terör örgütünden temizlenip YPG/PKK’nın sözde asayiş merkezi ele geçirilirken, ilçe merkezinin girişinde, doğu ve güney kesimlerinde ise SMO ve terör örgütü PYD/YPG arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında ilçeden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

Bir grup teröristin merkezdeki postane binasına kaçtığı ve buradan ateş açtığı öğrenildi. TSK ve SMO unsurları buradaki teröristleri etkisiz hale getirdi. SMO askerlerinin arama tarama çalışmalarına ve kaçan teröristlerin de kırsalda takibine başlandığı bildirildi.

JETLER VE TANKLAR DA VURDU

Önceki gün sınırın sıfır noktasına TIR’larla getirilen tank ve diğer ağır zırhlı-paletli araçlar da sınırı geçerek, Tel Abyad merkezinde daha önce özel kuvvetler ve istihbarat unsurlarının belirlediği noktalara atışlar yaptı. Sabah saatlerinde ilçenin çevresinde keşif uçuşu yapan Türk jetleri de öğleden sonra güneybatıda Ayn İsa’yı havadan bombaladı. Kenar mahallelerde bu gelişmelerden önce ilçenin güneydoğusunda Tel Abyad ile Resulayn arasında kritik öneme sahip Suluk beldesi teröristlerden temizlendi. Tel Abyad’ın batısındaki Ayn el Arap (Kobani) ile güneydeki Ayn İsa arasındaki yolun da SMO tarafından kesildiği öne sürüldü.

YER YER ÇATIŞMALAR

Önceki gün ele geçirilen Resulayn merkezinde kalan teröristlerle yer yer meskûn mahalde sıcak çatışmalar yaşandı. Mehmetçik ile SMO unsurları bazı sokak aralarında kontrol noktaları oluştururken, uygun görülen yerlerde geçici üslenme pozisyonuna geçilmesi için de temizliğe devam edildi. Bu kapsamda sokak ve caddelere daha önce döşenen mayın ve patlayıcılar da temizlendi. Resulayn’ın düşmesinin ardından kentin sanayi bölgesi ile güney taraflarına kaçarak buralarda mevzi oluşturmaya çalışan terör hedefleri ile yine güney bölgesinde tespit edilen 7 keskin nişancı noktası gün boyunca top atışlarıyla vuruldu.

2 BİN 489 ATIŞ

İletişim Başkanlığı dün sabah itibarıyla harekâtın başından bu yana terör örgütü hedeflerine 2 bin 489 top ve tank atışı yapıldığını bildirdi. Yerel kaynaklar, Resulayn’ın güneyindeki El Duvaya baraj bölgesinin de teröristlerden alındığını ileri sürdü. Polis Özel Harekât (PÖH) ile Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de sınır hattında sızmalara karşı görev almaya başladı.

SIFIR NOKTASINDAN RESULAYN

Barış Pınarı harekâtı kapsamında Suriye’de Fırat nehrinin doğusundaki terör unsurlarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen Resulayn ilçesini, Hürriyet sınırın sıfır noktasından görüntüledi. Şehirde Türk askerlerinin ve Suriye Milli Ordusu mensuplarının mücadelesi devam ediyor.

TSK’ya ait zırhlılar da şehirdeki operasyonlarını sürdürüyor. PKK/YPG’li teröristlerin Resulayn’da açtığı mevziler ve kurulan barikatlar da net bir şekilde görülebiliyor. Resulayn’ın ele geçirilmesi için düzenlenen atışlarda teröristlerin kullandığı silo ve binaların aldığı hasarlar da dikkat çekiyor. (Mert Gökhan KOÇ/AKÇAKALE)

ABD, KOBANİ’DEKİ GÖZLEM NOKTASINI BOŞALTTI

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde Aynularab’taki (Kobani) gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi. AA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD, Aynularab’ın güneyindeki gözetleme noktasını dün saat 15.00’ten itibaren boşalttı.

SDG: ESAD YÖNETİMİ İLE ANLAŞTIK

Öte yandan SDG, Esad yönetimi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Fransız AFP ajansında yer alan haber göre, SDG’nin açıklamasında, “Türkiye’nin saldırganlığını önlemek ve karşı koymak için Suriye hükümetiyle bir anlaşma yapıldı. Böylece Suriye ordusu SDG’ye destek olmak için Suriye-Türkiye sınırına konuşlanabilecek” denildi. Anlaşmaya ilişkin başka detay verilmedi. Benzer bir duyuru, Suriye devlet haber ajansı SANA’da da yer aldı. Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan ordusuna ülkenin kuzeyinden çekilme emri vermesinin ardından geldi.

PKK ÜSSÜ!

BARIŞ Pınarı harekâtında, Fırat Nehri’nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK’lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, YPG/PKK’nın ‘asayiş merkezi’ni de ele geçirirken duvarlarda PKK terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri dikkat çekti.

525 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı harekâtında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 525 olduğunu açıkladı. Öte yandan güvenlik aynaklarından alınan bilgiye göre, TSK ve SMO’nun Barış Pınarı harekâtında da hızla ilerlemesi, dün itibarıyla Tel Abyad ve Resulayn’da toplam 42 köyün ele geçirilmesinden sonra örgütte çözülme başladı. PYD/YPG mensubu 24 terörist, başarıyla devam eden harekât kapsamında silah bırakmaktan başka çarelerinin olmadığını görünce TSK’ya teslim oldu. Mehmetçik günlerdir aç susuz olan teröristlere yemek ikram etti. Güvenlik kaynakları, “TSK’nın harekât sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı. Terör örgütü üyeleri silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor. Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan sözde elebaşların, bunu önlemek için ‘örgüt içi infaz’ dahil çeşitli yöntemlere başvurduklarını da öğrendik” bilgisini paylaştı.

AKÇAKALE VE SURUÇ’TA SİVİLLERE SALDIRI

TEL ABYAD’da bulunan PKK/YPG’li teröristler tarafından Şanlıurfa’nın Suruç ve Akçakale ilçelerine roket ve havan saldırıları yapıldı. Suruç’ta üç ev isabet alırken bir kişi yaralandı. Akçakale’de de bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Evde bulunan Suriye uyruklu aile tahliye edilirken, güvenlik güçleri de önlem aldı. Teröristlerin roketi ateşlediği bölge ise sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi.

Şırnak’ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde Suriye sınırındaki 53 köy okulunda bugünden itibaren 3 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verildi. (Selçuk ŞAMİLOĞLU/AKÇAKALE)