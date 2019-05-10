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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.05.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

3 yıl önce Giresun kırsalında girilen çatışmada ayağından yaralanmıştı bu kez öldürüldü

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3 yıl önce Giresun kırsalında girilen çatışmada ayağından yaralanmıştı bu kez öldürüldü

Tunceli merkez kırsalında Kutu Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten biri olan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan kod adlı Celal Kaya'nın 3 yıl önce Giresun kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralı olarak kurtularak Tunceli'ye kaçtığı ortaya çıktı.

Örgütün aynı zamanda Karadeniz Eyalet Sorumlusu olarak da bilinen Doğan kod adlı terörist Celal Kaya, dün Tunceli merkez kırsalı Kutu Deresi bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin ödülle Mavi Kategori'de yer alan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya'nın 1 Ekim 2016 tarihinde Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyü kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ayağından yaralandığı telsiz konuşmalarına yansımış ve yaralı olarak daha sonra Tunceli’ye kaçtığı öğrenilmişti. Kaya, örgütün aynı zamanda Karadeniz Eyalet sorumlusu olarak da biliniyordu.

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