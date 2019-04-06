3 yaşındaki Mesut'un feci ölümü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Mesut Çetintaş (3), babası tarafından sürücü koltuğunda yalnız bırakıldığı traktörün hareket etmesi sonucu düşerek lastiğin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Olay, dün Geyve Hisarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Fahri Çetintaş, oğlu Mesut Çetintaş'ı yanına alarak bahçesine gitti. Çetintaş, oğlunu traktörün sürücü koltuğuna oturtup, bahçede çalışmaya başladı. Ancak traktör hareket etti. Dengesini kaybeden Mesut, düşerek lastiğin altında kaldı. Baba hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma soruşturma başlattı.
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