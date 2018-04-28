Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>3 saatte söndürüldü... 100 ton kül oldu

    3 saatte söndürüldü... 100 ton kül oldu

    AA
    28.04.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • 3 saatte söndürüldü... 100 ton kül oldu
    • 3 saatte söndürüldü... 100 ton kül oldu
    • 3 saatte söndürüldü... 100 ton kül oldu
    • 3 saatte söndürüldü... 100 ton kül oldu

    Gültepe Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi'nde Mesut Gökçe'ye ait kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile bir buldozer, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yaklaşık 100 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlandı. Sivas Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da olay yerinde hazır bekletildi.

    Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi, keresteler kül oldu.

    Depo sahibi Mesut Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı fark ederek depoya geldiğini, ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi.

    Etiketler: kereste fabrikası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri