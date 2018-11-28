Son dakika: İstanbul'da beton mikseri viyadükten uçtu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İstanbul'da beton mikseri viyadükten uçtu
GeriGündem Son dakika: İstanbul'da beton mikseri viyadükten uçtu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA - DHA
28.11.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da beton mikseri viyadükten uçtu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beykoz Riva'da 3. köprü yolunda seyir halinde bulunan bir beton mikseri viyadükten aşağı uçtu. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü ambulansa taşındığı sırada itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı, zaman zaman dinlenmek zorunda kaldığı görüldü. Sürücünün hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

7
  • İstanbul’da beton mikseri viyadükten uçtu
  • İstanbul’da beton mikseri viyadükten uçtu
  • İstanbul’da beton mikseri viyadükten uçtu
  • İstanbul’da beton mikseri viyadükten uçtu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Beykoz Riva'da 3. köprü yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aykut Gündüz'ün yönetimindeki 34 GV 1195 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak metrelerce aşağı uçtu. Beton mikseri parçalanırken sürücü araç içerinde sıkıştı. Olaya önce Riva itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak mikserin dağılması ve sıkışan sürücünün zor koşulları nedeniyle itfaiye ekipleri takviye ekip istedi.

Son dakika: İstanbulda beton mikseri viyadükten uçtu

Ekipler bir vincin yardımıyla beton mikserinde sıkışan sürücüye müdahale etti. Sürücü uzun uğraşların ardından araçtan çıkarıldı. Kamyondan çıkarılan sürücü zeminin eğimli olması nedeniyle güçlükle sedyede taşınarak ambulansa götürüldü. Sürücü ambulansa taşındığı sırada itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı ve zaman zaman dinlenmek zorunda kaldığı görüldü. Sürücü Gündüz'ün hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiği kaydedildi.

3. köprü yolunda Ankara istikametine trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

İsyan ettiren kaza! Anne ve oğlu öldü... Lüks aracını bırakıp kaçtı!

11 yaşında patronunun tecavüzüne uğradı. 15 yaşına kadar devam etti. 15’te tecavüz bebeğini doğurdu. Şimdi 32 yıl sonra yeniden adalet arıyor!

Ankara'da fuhuş operasyonu! Üst daireden ses gelince...