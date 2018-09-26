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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.09.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

3 kızını istismar etmiş... Sapığın cezası kesildi

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3 kızını istismar etmiş... Sapığın cezası kesildi

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, 3 öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.Ç.’ye (41), toplam 57 yıl hapis cezası verildi.

Turgutlu’da kız öğrencilerden biri, babasına ait flash belleği ödev için okula götürdü. Flash bellekte, H.Ç.’nin 17 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.Ç., tutuklandı. H.Ç. hakkında, 2014 ve 2018 yılları arasında 10, 14 ve 17 yaşlarındaki öz kızlarına karşı ’nitelikli cinsel istismar’, ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ ve ’müstehcen yayınların üretiminde çocuğun kullanılması’ suçlarından cezalandırılması istemiyle Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldı.

TOPLAM 57 YIL

Davanın, karar duruşması görüldü. Yargılama sonucucu, H.Ç.’ye, 17 yaşındaki kızına karşı, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçunu alt soyu olan kızına karşı ’cebir ve tehdit’ kullanarak zincirleme şekilde işlediğinden 45 yıl hapis cezası verildi. Ancak belirlenen süreli hapis cezası 30 yıldan fazla olamayacağı için ceza, 30 yıla indirildi. Sanığa, yine 17 yaşındaki kızına yönelik ’müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak’ suçunu, zincirleme şekilde işlediğinden 12 yıl hapis cezası verildi. H.Ç., 14 yaşındaki kızına yönelik ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçunu alt soyu olan kızına karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.Ç., 10 yaşındaki kızına yönelik de ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçunu alt soyu olan kızına karşı gerçekleştirdiğinden 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Tutuklu sanık H.Ç.’nin tüm bu suçlardan toplam 57 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

 

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